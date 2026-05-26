IL 2 GIUGNO INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “ORIGINE” DEDICATA AI CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Dal profilo Facebook del Comune di Canale Monterano

L’evento, nato dal ritrovamento di alcune lastre di vetro fotografiche(l’equivalente dei negativi fotografici su pellicola)e dalla collaborazione preziosa del fotografo Manfredi De Negri, si inserisce nel ricco programma di festeggiamenti in onore dell’80° anniversario della Repubblica e el voto alle donne e del 120° anniversario dell’inaugurazione del Palazzo Comunale.

“Ringrazio di cuore il nostro concittadino Manfredi De Negri – dichiara il Sindaco, Alessandro Bettarelli – che anche in questa occasione si è messo a disposizione con la abituale professionalità ed in maniera del tutto gratuita. Un ringraziamento va anche a Sara Pulvirenti che ha provveduto a recuperare le biografie dei caduti, incrociando i dati trovati nei registri nazionali con quelli della nostra anagrafe”

“Il lavoro di riordino, ricostruzione e valorizzazione della memoria della nostra comunità è un qualcosa a cui come Amministrazione teniamo molto – continua il Sindaco – Essendo molto difficile riuscire a risalire a tutti i famigliari di questi giovani canalesi morti in guerra ormai più di 100 anni fa, confido che questo comunicato serva a raggiungerli, coinvolgerli e farli essere presenti il 2 giugno ad una giornata che, dalle celebrazioni istituzionali della mattina, fino al concerto al tramonto a Monterano, sarà sicuramente speciale.”