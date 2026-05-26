IL 2 GIUGNO INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “ORIGINE” DEDICATA AI CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Dal profilo Facebook del Comune di Canale Monterano
Martedì 2 giugno, presso il Sacrario ai caduti, sarà inaugurata la mostra fotografica “Origine” dedicata ai caduti della Prima Guerra Mondiale.
L’evento, nato dal ritrovamento di alcune lastre di vetro fotografiche(l’equivalente dei negativi fotografici su pellicola)e dalla collaborazione preziosa del fotografo Manfredi De Negri, si inserisce nel ricco programma di festeggiamenti in onore dell’80° anniversario della Repubblica e el voto alle donne e del 120° anniversario dell’inaugurazione del Palazzo Comunale.
“Ringrazio di cuore il nostro concittadino Manfredi De Negri – dichiara il Sindaco, Alessandro Bettarelli – che anche in questa occasione si è messo a disposizione con la abituale professionalità ed in maniera del tutto gratuita. Un ringraziamento va anche a Sara Pulvirenti che ha provveduto a recuperare le biografie dei caduti, incrociando i dati trovati nei registri nazionali con quelli della nostra anagrafe”
L’intenzione dell’Amministrazione comunale è quella di donare le foto dei caduti agli eredi ancora in vita, così da continuare a tenere viva la memoria della nostra comunità.
“Il lavoro di riordino, ricostruzione e valorizzazione della memoria della nostra comunità è un qualcosa a cui come Amministrazione teniamo molto – continua il Sindaco – Essendo molto difficile riuscire a risalire a tutti i famigliari di questi giovani canalesi morti in guerra ormai più di 100 anni fa, confido che questo comunicato serva a raggiungerli, coinvolgerli e farli essere presenti il 2 giugno ad una giornata che, dalle celebrazioni istituzionali della mattina, fino al concerto al tramonto a Monterano, sarà sicuramente speciale.”
Per permettere la partecipazione delle tante famiglie coinvolte e poter avere i riferimenti e i contatti per procedere, al termine della mostra, a donare loro le fotografie (stampate in formato 30×40 cm) si riporta di seguito l’elenco dei caduti della Prima Guerra Mondiale:
* Agostini Vittorio
* Barelli Pietro
* Bei Pietro
* Benci Romeo
* Brizzi Giovanni
* Bugliazzini Luigi
* Chirichilli Giovanni
* Chirichilli Settimio
* Crisostomi Serafino
* Di Marco Pietro
* Fattori Adriano
* Fiorani Luigi
* Gentili Bonaventura
* Gentili Giuseppe
* Grimaldi Pietro
* Grossi Oreste
* Grossi Remigio
* Grossi Sotero
* Lavini Alessandro
* Magagnini Angelo
* Magagnini Liberato
* Massari Sistilio
* Natili Giuseppe
* Olivieri Oliviero
* Pace Francesco
* Pascucci Ernesto
* Pascucci Romolo
* Pigna Egidio
* Pulcinelli Luigi
* Ridolfi Santino
* Roghi Lionello
* Roghi Modesto
* Roghi Ugo
* Rossi Amedeo
* Scipioni Sante
* Sforzini Pietro
* Stefani Salvatore
* Tassi Luigi
* Vernarecci Enrico
* Virgili Giovanni