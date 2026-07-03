Un lago che unisce: sul battello una giornata tra ambiente, comunità e partecipazione

Prendersi cura del lago significa anche prendersi cura della comunità. È questo il messaggio che ha accompagnato il pomeriggio di martedì 9 giugno, quando a bordo della motonave del Consorzio Lago di Bracciano si sono ritrovati i volontari dell’Associazione SalvaguardiAMO Bracciano O.D.V., i ragazzi del Centro Diurno di Bracciano, la Comunità di Sant’Egidio, rappresentanti delle istituzioni e cittadini.

Più che una semplice escursione, l’iniziativa è stata un’occasione per vivere il lago da una prospettiva diversa, favorendo l’incontro tra persone, la conoscenza del territorio e la valorizzazione di uno dei luoghi simbolo di Bracciano. Ad accompagnare i partecipanti durante la navigazione è stato Massimo Perugini, profondo conoscitore del territorio, che ha guidato il gruppo tra racconti, curiosità e approfondimenti storici, naturalistici e culturali legati al lago. «La cosa più bella è stata vedere tante persone diverse condividere con naturalezza questo momento», racconta Massimiliano Dell’Aquila, presidente dell’Associazione SalvaguardiAMO Bracciano O.D.V. «Nel nostro gruppo partecipano persone di ogni età e provenienza, compresi i ragazzi della Comunità di Sant’Egidio e del Centro Diurno. Vederli sorridere e vivere con entusiasmo questi momenti è la gratificazione più grande.» Dell’Aquila ha sottolineato come il valore dell’associazione risieda proprio nella capacità di coinvolgere tutti nella cura del territorio. «Siamo tante piccole formiche che, insieme, riescono a fare un grande lavoro. Rendere più bello e pulito il nostro ambiente significa fare qualcosa di concreto per tutta la comunità.» Ha inoltre espresso soddisfazione per la collaborazione instaurata con il Comune di Bracciano e con il Consorzio Lago di Bracciano, grazie alla quale è stato possibile organizzare l’iniziativa, con l’auspicio che possa diventare un appuntamento stabile anche negli anni futuri.

Tra i partecipanti era presente anche l’assessora del Comune di Bracciano, Ida Maria Nesi, che ha definito l’iniziativa «un’esperienza profondamente positiva», sottolineando come sia stato emozionante vedere persone di età ed esperienze diverse condividere un momento di conoscenza e socialità. «L’inclusione non è stata soltanto un tema dell’incontro, ma una realtà vissuta concretamente da tutti i partecipanti», ha dichiarato, evidenziando come iniziative di questo tipo contribuiscano a rafforzare il senso di comunità. Sulla stessa linea anche Giulia Sala, presidente del Consiglio Comunale, che ha evidenziato il valore dell’iniziativa come occasione di incontro e partecipazione, ringraziando il presidente del Consorzio Lago di Bracciano, Francesco Pizzorno, lo staff della motonave, i volontari di SalvaguardiAMO Bracciano e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del pomeriggio. Un riconoscimento particolare è stato rivolto anche all’impegno quotidiano dei volontari dell’associazione, protagonisti della cura e della valorizzazione del territorio.

Anche il presidente del Consorzio Lago di Bracciano, avv. Francesco Pizzorno, ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa. «Ospitare a bordo della nostra motonave i volontari di SalvaguardiAMO Bracciano e la Comunità di Sant’Egidio è stato un vero piacere. Come Consorzio crediamo che il turismo nasca dalla tutela dell’ambiente e dalla collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni. Abbiamo voluto offrire questa esperienza per ringraziare chi ogni giorno si prende cura del territorio e delle persone. Quando i cittadini, l’associazionismo e le istituzioni remano nella stessa direzione, i risultati fanno bene all’intera comunità.»

Un pomeriggio che ha lasciato nei partecipanti il ricordo di un’esperienza capace di coniugare conoscenza del territorio, partecipazione e impegno civico, confermando come il lago di Bracciano possa essere un luogo di incontro oltre che un patrimonio naturale da valorizzare.