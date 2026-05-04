Comunicato stampa

Si informa la stampa che martedì 5 maggio, alle ore 11.00, presso l’Aula Cutuli del Comune di Civitavecchia, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle Olimpiadi Regionali di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Lazio, in programma a Civitavecchia il 10 maggio 2026.

L’iniziativa, rivolta agli studenti delle classi quarte degli istituti superiori provenienti da diverse scuole del Lazio, sarà dedicata alla promozione della cultura del primo soccorso tra le nuove generazioni e ai valori dell’azione umanitaria.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati il significato del progetto, le finalità formative dell’evento e il ruolo della città di Civitavecchia nell’accogliere una manifestazione regionale di particolare valore educativo e sociale.