A Villa Altieri fino a venerdì 8 maggio la III edizione de  ”Il disegno delle Pari Opportunità” : gli elaborati di bambine e bambine per un mondo senza stereotipi di genere

Comunicato stampa





Roma, 4 maggio 2026 – Inaugurata questo pomeriggio a Villa Altieri “Il disegno delle Pari Opportunità”, mostra delle opere di alcune classi di scuola primaria e scuola dell’infanzia coinvolte dal progetto “Le Pari Opportunità vanno a scuola”, promosso dalla Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Roma Gianna Baldoni .

Con bambine e bambini, il progetto lavora sul superamento degli stereotipi di genere attraverso il gioco e la narrazione. Presenta, inoltre, modelli femminili in ambito Stem e promuove consapevolezza dei diritti in materia di parità di genere partendo dall’articolo 3 della Costituzione italiana e dall’obiettivo 5 dell’Agenda 2030.

«Per il terzo anno abbiamo il piacere di esporre alcuni elaborati realizzati da bambine e bambini partecipanti al nostro progetto, che incoraggia ciascuna e ciascuno a compiere scelte autentiche, al di là di ruoli maschili e femminili socialmente prescritti. Lo facciamo parlando di diritti e proponendo più ruoli, più narrazioni, più possibilità di esplorazione», ha dichiarato all’inaugurazione la Consigliera di Parità Gianna Baldoni.

«Il Progetto della Consigliera di Parità Gianna Baldoni quest’anno ha raggiunto anche le scuole dell’infanzia costruendo metodologie in grado di relazionarsi in maniera semplice e affettiva ai più piccini. Un’azione importante perché, come è emerso anche dal nostro lavoro contro il razzismo, è necessario agire il prima possibile per contrastare ogni forma di stereotipi» ha dichiarato la Consigliera con delega alle Politiche Sociali e Pari Opportunita di Città metropolitana Tiziana Biolghini, intervenuta per i saluti istituzionali.

Nell’anno scolastico 2025/2026 il progetto “Le Pari Opportunità vanno a scuola” ha raggiunto oltre 2.400 partecipanti, in Scuole Secondarie di Secondo grado, Secondarie di Primo grado, Scuole Primarie e dell’Infanzia nei comuni di Ciampino, Marino, Zagarolo e in nove municipi di Roma.

Sono state 57 le classi delle scuole primarie e dell’infanzia coinvolte, in nove istituti comprensivi: IC Bernardini, IC Piaget-Majorana, IC Damiano-Sauli, IC Ovidio, IC Via Anagni, IC Castelverde, IC Da Vinci, IC Forlanini di Roma, IC Montalcini di Zagarolo.

Nato nel 2006, con il contributo scientifico del Dipartimento di Filosofia dell’Università Roma Tre, come proposta formativa per i docenti, il progetto “Le Pari opportunità vanno a scuola” è stato poi destinato agli studenti delle ultime classi di Istituti di istruzione di secondo grado. Negli anni si è rivolto a classi di ogni ordine di scuola, adeguando attività e metodologie a ciascuna età e contesto.

L’esposizione sarà visitabile fino all’8 maggio a Villa Altieri (Viale Manzoni, 47) dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 18 (venerdì 10-13) con ingresso libero.