Roberto Paolini protagonista alla Nikolas Art Gallery di via Margutta a Roma

Comunicato stampa

Il ceramografo etrusco protagonista a Roma: le sue opere esposte accanto a quelle di artisti storicizzati come Christo e Arnaldo Pomodoro

Roberto Paolini, il ceramografo etrusco di Cerveteri, titolare di Pithos Ancient Reproduction famoso in tutto il mondo, dopo aver “conquistato” gli Stati Uniti, la Repubblica Ceca, la Grecia e alcune delle più prestigiose università italiane ed internazionali, “si prende” anche Roma. Lo fa da protagonista, alla Nikolas Art Gallery di via Margutta, dove fino a domani esporrà alcune sue opere.

Un’esposizione che lo vede partecipare accanto alle opere di artisti storicizzati come Christo, fra i maggiori rappresentanti della land art e realizzatori di opere su grande scala, o Arnaldo Pomodoro, uno dei più grandi esponenti della scultura contemporanea italiana.

“Un’emozione unica – dichiara Roberto Paolini – da qualche tempo ho iniziato a creare oggetti totalmente miei, dove finalmente riesco ad unire tecnica, esperienza e soprattutto il mio pensiero, la mia visione artistica, il mio concetto. Un lavoro nato quasi per necessità, per cercare nuovi stimoli, dove l’aspetto economico di dover produrre per vendere non viene preso in considerazione nelle fasi di realizzazione. Una vera boccata d’ossigeno che sopra alle mie aspettative iniziali viene molto apprezzata da collezionisti e galleristi. Andiamo avanti per le varie strade che la vita ci mette davanti, bivi, curve, salite e discese, sempre con la voglia di raggiungere nuovi obiettivi. Esporre in un contesto straordinario come quello di via Margutta mi onora ed inorgoglisce, così come il calore che sin dal primo momento ho ricevuto da tantissimi miei concittadini e clienti storici”.