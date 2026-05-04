HomeSocietà

NATO UN CANGURO DI BENNETT AL BIOPARCO DI ROMA

0
48

Comunicato stampa

Al Bioparco di Roma è nato un canguro di Bennett, fra i più piccoli rappresentanti di questo peculiare gruppo di animali. In questi giorni è possibile osservare il cucciolo che esce dal marsupio della mamma, saltella per esplorare l’area per poi rientrare.

“Ancora non è possibile stabilire il sesso del piccolo – spiega la Presidente del Bioparco di Roma Paola Palanza, etologa e professore ordinario presso l’Università di Parma – che è stato accolto dal gruppo di sei individui, due maschi e quattro femmine, arrivati lo scorso novembre al Bioparco da una struttura zoologica francese. È molto probabile, tra l’altro, che presto avremo altre due nascite”.

Questi marsupiali, che si nutrono principalmente di erba, frutti e radici, si spostano usando la coda come puntello e appoggiando tutte le zampe sul terreno, ma quando si muovono velocemente saltano sulle zampe posteriori usando la lunga coda come bilanciere. I maschi hanno una altezza di circa 80 cm e sono facilmente riconoscibili perché sono più grandi delle femmine. La gestazione di questa specie dura circa un mese e 10 giorni. Alla nascita il piccolo pesa meno di un grammo, al momento del parto si arrampica fino al marsupio, dove si aggrappa con la bocca ad una mammella, rimanendovi per circa 9 mesi; successivamente continua a vivere con la madre e ad essere allattato fino a 14-17 mesi.

 CREDIT FOTO: Massimiliano Di Giovanni – archivio Bioparco di Roma

 

Articolo precedente
Le sonorità mozartiane conquistano ad Anguillara il pubblico di Nobili Arti in Nobili Terre in Musica
Articolo successivo
“Litanie Mariane meditate”, il libro di don Luigi Romano per contribuire al restauro della Madonna delle Grazie di Anguillara

Ultimi articoli

Cultura

Roberto Paolini protagonista alla Nikolas Art Gallery di via Margutta a Roma

Cultura

“Litanie Mariane meditate”, il libro di don Luigi Romano per contribuire al restauro della Madonna delle Grazie di Anguillara

Cultura

Le sonorità mozartiane conquistano ad Anguillara il pubblico di Nobili Arti in Nobili Terre in Musica

Eventi

A Villa Altieri fino a venerdì 8 maggio la III edizione de  ”Il disegno delle Pari Opportunità” : gli elaborati di bambine e bambine...

Politica

Aperta la campagna elettorale dell’Italia dei Diritti De Pierro ad Anguillara Sabazia ed è subito polemica

Carica altri