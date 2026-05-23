Dal profilo Facebook della sindaca di Cerveteri

Un pomeriggio dedicato alla lettura, alla cultura e alla musica al Granarone: un ringraziamento speciale a Jole Stragapede, nostra concittadina che ha organizzato, insieme alla, la presentazione del libro “Io, Voi Jonathan Hunt” di Fulvio Caccia.

Non soltanto un modo per ascoltare e conoscere una storia nuova, ma anche per rendere omaggio allo storico gemellaggio, datato 1968, tra la nostra città e Livry-Gargan.

Io, voi, Jonathan Hunt è un gioco di specchi tra autore, lettore e personaggio ma anche un viaggio nella storia, all’interno del quale troveremo forti riferimenti al Golden Boy, al crollo delle borse del settembre 2008, all’irresistibile crescita dell’India, e a quella non meno emblematica del multiculturalismo e della diversità culturale nelle democrazie liberali, alla morte, al crollo del Muro di Berlino, all’11 settembre.