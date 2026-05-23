Dal profilo Facebook della sindaca di Cerveteri
Un pomeriggio dedicato alla lettura, alla cultura e alla musica al Granarone: un ringraziamento speciale a Jole Stragapede, nostra concittadina che ha organizzato, insieme alla Biblioteca Comunale di Cerveteri “Nilde Iotti”, la presentazione del libro “Io, Voi Jonathan Hunt” di Fulvio Caccia.
Non soltanto un modo per ascoltare e conoscere una storia nuova, ma anche per rendere omaggio allo storico gemellaggio, datato 1968, tra la nostra città e Livry-Gargan.
Un momento impreziosito dalla musica di tre Maestri straordinari: Michael Supnick, Augusto Travagliatie Giuseppe Rizzo che si sono esibiti in brani storici della tradizione francese.
Io, voi, Jonathan Hunt è un gioco di specchi tra autore, lettore e personaggio ma anche un viaggio nella storia, all’interno del quale troveremo forti riferimenti al Golden Boy, al crollo delle borse del settembre 2008, all’irresistibile crescita dell’India, e a quella non meno emblematica del multiculturalismo e della diversità culturale nelle democrazie liberali, alla morte, al crollo del Muro di Berlino, all’11 settembre.
Elena Gubetti, sindaca