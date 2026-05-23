Dal profilo Facebook del comune di Canale

Con il momento istituzionale di questa mattina é iniziata la V Festa dello Sport presso gli impianti sportivi ‘C. D’Aiuto’.

Presenti le associazioni aderenti, a salutare partecipanti e presenti l’Amministrazione Comunale, il Vice Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Pino Cangemi e Barbara Pasquini, delegata Coni Lazio, che ha portato i saluti del Presidente Alessandro Cochi.