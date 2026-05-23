Dal profilo Facebook del comune di Canale
Con il momento istituzionale di questa mattina é iniziata la V Festa dello Sport presso gli impianti sportivi ‘C. D’Aiuto’.
Presenti le associazioni aderenti, a salutare partecipanti e presenti l’Amministrazione Comunale, il Vice Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Pino Cangemi e Barbara Pasquini, delegata Coni Lazio, che ha portato i saluti del Presidente Alessandro Cochi.
Nel pomeriggio ancora l’occasione per provare tanti sport e passare qualche ora all’aria aperta.
Un grazie va al Consiglio Regionale del Lazio, che ha finanziato la manifestazione, e a tutte le associazioni partecipanti per aver aderito a questa bella giornata primaverile dedicata allo sport canalese.