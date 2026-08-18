Nuova corsa Cotral da Cerveteri all’Aeroporto di Fiumicino

Comunicato stampa

L’Assessore Manuele Parroccini: “Un impegno che insieme al Sindaco Gubetti avevo preso con un nutrito gruppo di nostri concittadini”

È attiva la nuova corsa del trasporto pubblico da Cerveteri all’Aeroporto di Fiumicino. Una tratta fortemente voluta da un gruppo nutrito di lavoratori del territorio verso i quali l’Amministrazione comunale di Cerveteri, nelle persone del Sindaco Elena Gubetti e dell’Assessore Manuele Parroccini, si è presa formalmente l’impegno di farsi portavoce presso la Cotral. Dallo scorso 10 agosto, tale richiesta si è concretizzata: due le corse in vigore: partenza alle ore 13:40 da Cerveteri e ritorno alle ore 23:30 da Fiumicino.

“Nei mesi scorsi – spiega l’Assessore Manuele Parroccini – insieme alla Sindaca Elena Gubetti, che ringrazio per il sostegno e la presenza istituzionale messa immediatamente a disposizione, avevamo incontrato un folto gruppo di lavoratori presso l’Aeroporto di Fiumicino residenti nella nostra città, che ci avevano avanzato la richiesta di farci portavoce affinché venisse istituita una corsa del trasporto pubblico locale che andasse incontro alle loro esigenze orarie. Il passaggio di gestione del servizio di trasporto su gomma regionale ha ritardato l’avvio ufficiale della nuova corsa, ma ora è realtà. Un piccolo segnale di vicinanza che siamo felici di aver concretizzato. Ringrazio con l’occasione la Cotral per la disponibilità e l’ascolto innanzi alle nostre richieste e tutti coloro che hanno lavorato affinché questo potesse avvenire”.