Comunicato stampa

“Per il quinto anno consecutivo tornano le Oasi Marine, l’iniziativa estiva dedicata agli over 65 residenti nel Municipio XV che dal 6 al 24 luglio potranno trascorrere delle piacevoli giornate sul litorale romano. Pranzi in compagnia, attività ludico ricreative in spiaggia e zone d’ombra: un’occasione di svago e socializzazione lontano dal caldo e dall’afa della città.

Le attività saranno organizzate su tre turni da una settimana ciascuno e consentiranno a 150 anziane e anziani del nostro territorio di godere del mare raggiungendo le spiagge del litorale in modo agevole grazie al servizio gratuito giornaliero di accompagnamento. Per tutti andata e ritorno in pullman con più punti di raccolta dislocati sul territorio in modo da facilitare l’accesso al servizio.

Con le Oasi Marine ci prendiamo cura degli over 65 del nostro territorio in un periodo, come l’estate, che può generare difficoltà e solitudine. Un’ulteriore iniziativa in favore delle donne e degli uomini della terza età del nostro Municipio già coinvolti, attraverso il lavoro della Commissione delle Politiche Sociali guidata da Alfonso Rago e degli Uffici del Sociale del Municipio che ringraziamo, in diverse attività di invecchiamento attivo, tutte iniziative previste nel Piano Sociale 2024 – 2026 rivolte alla cittadinanza anziana di tutti i quartieri del Municipio XV.

Le iscrizioni alle Oasi Marine sono aperte fino al 26 giugno 2026. Per tutte le info consultare il sito del Municipio XV alla pagina

https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS1599214”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità del Municipio XV, Agnese Rollo.