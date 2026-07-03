Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini, “un poster per la pace”: premiati gli studenti del territorio

Nelle varie sedi comunali di Bracciano, Anguillara, Trevignano, Manziana, Oriolo e Bassano romano si è svolta la tanto attesa edizione del concorso “Poster per la Pace: uniti come una cosa sola “organizzato dal Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini.

Da quasi quarant’anni, il concorso offre a ragazze e ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 13 anni l’opportunità di trasmettere il loro concetto di pace attraverso l’arte. Questo è un appuntamento condiviso dai Lions club di tutto il mondo : un concorso promosso nelle scuole e nei gruppi giovanili per dare ai giovani spazio e riconoscimento a livello locale ed internazionale.

Le opere sono giunte da oltre 500 alunni degli istituti del territorio che hanno saputo esprimere con creatività le proprie emozioni, idee e speranze su un tema tanto attuale quanto fondamentale. In un mondo spesso segnato da conflitti, divisioni e incomprensioni, educare alla pace significa costruire le basi per una società più giusta e solidale.

Nel corso della cerimonia sono stati premiati i primi tre classificati per ogni plesso scolastico e numerosi alunni per la qualità dei lavori realizzati. Tutte le opere hanno evidenziato come il tema sia particolarmente sentito nella vita dei nostri ragazzi che rappresentano la guerra come una tragedia che colpisce l’intera umanità.

La presidente del locale Lions Club, Simonetta Di Camillo, ringraziando tutti i partecipanti ha ricordato come gli studenti e le studentesse siano stati chiamati ad interpretare attraverso gli occhi dell’arte il tema del concorso che assume una particolare rilevanza in questo momento storico attraversato da numerose guerre.

Il concorso è una delle molteplici attività svolte dal Lions Club Bracciano Anguillara Monti Sabatini, per promuovere lo sviluppo consapevole del territorio. Il Club è parte del Lions International, la più grande organizzazione di club di assistenza del mondo composta da più di 1,4 milioni di soci suddivisi in oltre 47.000 club presenti in tutte le nazioni.