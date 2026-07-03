Bracciano. I nostri gemellaggi compiono 15 anni

I nostri gemellaggi compiono 15 anni… e non è solo un andirivieni… il “Cittadinibus 2026 Bracciano – Châtenay-Malabry” è andato e tornato dalla Francia, dove ha festeggiato il suo 15° compleanno.

Sì, non è solo un andirivieni, ma un vero scambio culturale come quello tra Bracciano e Neusaess, un bel paese tedesco vicino a Monaco. Sono iniziati entrambi per scommessa, nel lontano autunno 2010, quando con l’assessore Paola Lucci, preposto ai servizi sociali dell’amministrazione Sala, si è pensato di allargare all’intero paese gli scambi culturali che allora avvenivano nella scuola media.

La scommessa è stata vinta e l’andirivieni è diventato un incontro di persone che vanno approfondendo un’amicizia, che diventa sempre più vera. Tutti abbiamo apprezzato l’ospitalità degli amici francesi, curata nei minimi particolari.

Nel secondo giorno di soggiorno abbiamo visitato a Parigi, al mattino, i giardini del Luxembourg ed il Senato della Repubblica dove anche i cittadini italiani si sono sentiti per un attimo senatori francesi.

Nel pomeriggio abbiamo visitato la Cattedrale di Notre-Dame, riportata all’antico splendore dopo l’incendio del 2019. Il terzo giorno ogni ospite ha fatto a Parigi visite e percorsi diversi, tutti interessanti. E durante la… grande soirée… tous ensemble… abbiamo cantato e ballato la grande musica dei nostri tempi.

Sì, perché i partecipanti al Gemellaggio sono oggi matusa e solo la presenza di Chiara e Rebecca ha abbassato l’età delle persone dello scambio: che desideriamo continui, per creare legami sempre più efficaci per una Europa Unita.

Tutti desideriamo che Bracciano, come un ponte a due direzioni, metta in comunicazione persone che hanno sì una cittadinanza diversa ma uguali valori di apertura, disponibilità e generosità verso il nuovo e il diverso; valori che nel dialogo a tu per tu esaltano l’umanità e potenziano l’unicità, che fa la ricchezza di un paese e di un popolo intero.

Clara Bergantini