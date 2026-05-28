Comunicato stampa

L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” sono liete di invitarVi all’ultimo appuntamento de “Le Parole Fondamentali”.

Questo ultimo incontro stagionale sarà dedicato alla parola fondamentale: “Fiducia in sé stessi”.

Al termine dell’incontro Marco Dané ci parlerà del suo ultimo saggio:



“Se potessimo fare un bel gioco – Dal Paese di Giocagiò a Tandem – La tv dei ragazzi raccontata da uno dei suoi protagonisti”



Giovedì 4 giugno

Ore 17:00

Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”



Ci daremo infine appuntamento a settembre con nuovi incontri di questa iniziativa tanto apprezzata.

Tutti i dettagli sulla locandina in allegato.