Comunicato stampa
L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” sono liete di invitarVi all’ultimo appuntamento de “Le Parole Fondamentali”.
Questo ultimo incontro stagionale sarà dedicato alla parola fondamentale: “Fiducia in sé stessi”.
Al termine dell’incontro Marco Dané ci parlerà del suo ultimo saggio:
Questo ultimo incontro stagionale sarà dedicato alla parola fondamentale: “Fiducia in sé stessi”.
Al termine dell’incontro Marco Dané ci parlerà del suo ultimo saggio:
“Se potessimo fare un bel gioco – Dal Paese di Giocagiò a Tandem – La tv dei ragazzi raccontata da uno dei suoi protagonisti”
Giovedì 4 giugno
Ore 17:00
Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”
Ci daremo infine appuntamento a settembre con nuovi incontri di questa iniziativa tanto apprezzata.
Tutti i dettagli sulla locandina in allegato.