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“Le Parole Fondamentali”. “Se potessimo fare un bel gioco” – Doppio evento in Biblioteca di Marco Dané

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le parole fondamentali (3)

Comunicato stampa

L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” sono liete di invitarVi all’ultimo appuntamento de “Le Parole Fondamentali”.
Questo ultimo incontro stagionale sarà dedicato alla parola fondamentale: “Fiducia in sé stessi”.
Al termine dell’incontro Marco Dané ci parlerà del suo ultimo saggio:

“Se potessimo fare un bel gioco – Dal Paese di Giocagiò a Tandem – La tv dei ragazzi raccontata da uno dei suoi protagonisti”

Giovedì 4 giugno
Ore 17:00
Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”

Ci daremo infine appuntamento a settembre con nuovi incontri di questa iniziativa tanto apprezzata.
Tutti i dettagli sulla locandina in allegato.
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