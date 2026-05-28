Comunicato stampa

Oggi, dopo la vicenda della Consulta Consulta degli Studenti di Roma, si è tenuta una Conferenza Stampa organizzata dalla Rete degli Studenti Medi, a cui hanno preso parte gli studenti rappresentati in consulta, insieme ad esponenti delle opposizioni, partiti, sindacati e associazioni, tra cui la Senatrice on. Cecilia D’elia, la Consigliera Regionale e Coordinatrice Nazionale del PD Marta Bonafoni, Luca Boccoli per AVS, l’FLC CGIL di Roma e Lazio, Enzo Foschi per il PD di Roma, ANPI Roma, Nonna Roma, i Giovani Democratici, UGS, l’Unione degli Universitari.

Durante la conferenza, una delegazione composta da studenti della consulta insieme al sindacato studentesco è stata ricevuta dall’USR per il Lazio; le richieste sono chiare: la rimozione della Docente Referente e del Tutor della Consulta, colpevoli rispettivamente di non aver garantito la democraticità delle scelte della consulta e di atti violenti verso studenti.

L’USR, al termine dell’incontro, continua a non prendere una posizione netta di condanna a quanto accaduto.

«La democrazia non può essere una scelta, le scelte non possono essere imposte senza una votazione di tutti i rappresentanti» spiega la Rete degli Studenti Medi «Sabatini intervenga per tutelare i lavori dell’organo studentesco e l’incolumità degli studenti».