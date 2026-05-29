Comunicato stampa
l’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” sono liete di invitarvi a:
Due temi universali raccontati attraverso la poesia recitata e l’elegante musica del pianoforte.
Un racconto intenso che affronta la bellezza dell’amore e il dramma della guerra, attingendo al panorama letterario dei grandi scrittori: Dante, Montale e Trilussa, il tutto accompagnato emotivamente dalle note del pianoforte.
Ecco i protagonisti dell’evento:
Poesia e recitazione: M° Fabrizio Catarci (Associazione teatrale “L’Acquario”)
Musiche al pianoforte: M° Marco Recchia insieme ai pianisti Lorenzo Recchia, Sara D’Amore ed Emma Rancati.
L’incontro sarà inoltre arricchito dai preziosi interventi di:
Dott. Giuseppe D’Amore (Psicanalista)
Dott. Roberto Finocchiaro (Pediatra)
Sarà presente per i saluti istituzionali il Vicesindaco di Anguillara Sabazia Paola Fiorucci.
Sabato 6 giugno, ore 17:00
Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”
Ingresso gratuito.
Tutti i dettagli sulla locandina in allegato.
Vi aspettiamo per condividere insieme un pomeriggio di grandi emozioni, riflessioni e grande musica!