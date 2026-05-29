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“AMORE E GUERRA”, ALLA BIBLIOTECA ZUCCONI DI ANGUILLARA

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Comunicato stampa

l’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” sono liete di invitarvi a:

 Due temi universali raccontati attraverso la poesia recitata e l’elegante musica del pianoforte.

Un racconto intenso che affronta la bellezza dell’amore e il dramma della guerra, attingendo al panorama letterario dei grandi scrittori: Dante, Montale e Trilussa, il tutto accompagnato emotivamente dalle note del pianoforte.

Ecco i protagonisti dell’evento:

Poesia e recitazione: M° Fabrizio Catarci (Associazione teatrale “L’Acquario”)

Musiche al pianoforte: M° Marco Recchia insieme ai pianisti Lorenzo Recchia, Sara D’Amore ed Emma Rancati.

L’incontro sarà inoltre arricchito dai preziosi interventi di:

Dott. Giuseppe D’Amore (Psicanalista)

Dott. Roberto Finocchiaro (Pediatra)

Sarà presente per i saluti istituzionali il Vicesindaco di Anguillara Sabazia Paola Fiorucci.

 Sabato 6 giugno, ore 17:00

 Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”

 Ingresso gratuito.

 Tutti i dettagli sulla locandina in allegato.

Vi aspettiamo per condividere insieme un pomeriggio di grandi emozioni, riflessioni e grande musica!

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