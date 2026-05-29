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Bracciano Art Week, presentata la nuova edizione: il borgo si prepara a diventare un museo a cielo aperto

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Aula consiliare gremita, ieri mattina a Bracciano, per la presentazione alla stampa della nuova edizione di Bracciano Art Week, la manifestazione che dal 29 al 31 maggio porterà l’arte fuori dagli spazi canonici per diffonderla tra strade, vicoli e piazze del centro storico. Tre giorni in cui oltre quaranta artisti italiani e internazionali dialogheranno con il borgo medievale attraverso installazioni, opere visive, performance sonore e interventi multimediali, trasformando Bracciano in un vero e proprio percorso museale diffuso.

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Ad aprire l’incontro è stato il sindaco Marco Crocicchi, che ha salutato i numerosi artisti presenti, ringraziato il comitato scientifico, gli organizzatori, tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, in modo particolare il consigliere comunale Andrea Serralessandri, auspicando che Bracciano Art Week diventi un appuntamento stabile, capace di crescere e radicarsi nel tempo. A seguire, l’intervento di Maria Ludmila Pustka, storica dell’arte, restauratrice e direttrice artistica per le arti visive, nonché presentatrice dell’intera manifestazione.

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È poi intervenuto Massimiliano Ionta, direttore artistico per sound e digital art, che ha illustrato il significato della frase «La libertà contiene l’amore, l’amore non contiene la libertà», filo conduttore di Contemporary Bloom, la fioritura collettiva, scelto come tema per il 2026. Una riflessione dell’artista contemporaneo The Astronut, pseudonimo dello stesso Ionta, che invita a esplorare, attraverso le opere, la tensione tra l’espansione della libertà e la natura più vincolante dell’amore quando diventa legame.

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A chiudere gli interventi istituzionali sono state la direttrice del Museo Civico e responsabile del settore cultura del Comune di Bracciano, Dott.ssa Cecilia Sodano, e la Dott.ssa Gemma Gesualdi, che hanno sottolineato il valore culturale e identitario di una manifestazione capace di mettere in relazione artisti, cittadini e territorio.

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L’idea che attraversa questa edizione è semplice e ambiziosa insieme: fare di Bracciano Art Week un appuntamento che ritorna, che si radica, che diventa parte della vita del paese, un suo respiro. Un evento capace di coinvolgere chi vive a Bracciano e, allo stesso tempo, di attirare sguardi nuovi, curiosi, pronti a lasciarsi sorprendere.

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L’arte contemporanea diventa così un linguaggio semplice, un ponte che, come sempre, ha il compito di non escludere ma di accogliere. E attraverso questo ponte il territorio si racconta: non solo per ciò che custodisce nel suo passato, ma per ciò che potrebbe diventare. Un luogo che continua a trasformarsi e a immaginarsi diverso, lasciando che la creatività diventi una forma di futuro condiviso.

Lorenzo Avincola redattore L’agone

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