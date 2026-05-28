Comunicato stampa

Coordinamento, modernizzazione e transizione ecologica le priorità emerse nel confronto tra i rappresentanti del territorio e le istituzioni regionali.

ROMA, 28 Maggio 2026 – Si è svolta oggi a Roma, nella cornice del WEGIL, la prima storica edizione degli Stati Generali delle Università Agrarie del Lazio. L’evento, promosso con la collaborazione dell’Università Agraria di Canale Monterano e ospitato all’interno del prestigioso 20° Forum Compraverde Buygreen della Fondazione Ecosistemi, ha registrato una straordinaria partecipazione dei rappresentanti delle Università Agrarie del Lazio.

L’iniziativa, moderata con efficacia da Giorgio Galotti della Fondazione Ecosistemi, ha visto la partecipazione di figure chiave delle istituzioni e del settore, tra cui:

Marcello Marian, Presidente dell’ARUAL (Associazione Regionale Università Agrarie del Lazio);

Claudia Federico, Avvocato, esperta di usi civici e università agrarie;

L’Onorevole Marietta Tidei, Consigliera Regionale del Lazio, Presidente della Commissione Sviluppo Economico e membro della Commissione Agricoltura;Luca Del Ferraro, Presidente dell’ASBUC di Giulianello.

Le conclusioni dei lavori sono state affidate a Fabio Chiaravalli, Presidente dell’Università Agraria di Canale Monterano.

I temi al centro del dibattito: tradizione, assetti attuali e futuro.

Nel corso della mattinata sono state affrontate le sfide cruciali che attendono il mondo delle Università Agrarie. Il dibattito si è snodato attorno al delicato equilibrio tra la gestione tradizionale degli usi civici e il mantenimento del comparto agro-silvo-pastorale, aprendo contemporaneamente alla necessità di una profonda modernizzazione delle attività degli enti.

Tra le priorità emerse:

Lo sviluppo di nuove forme di turismo sostenibile;

La salvaguardia dell’ambiente in chiave agro-silvo-pastorale;

Il tema di una revisione della riforma dell’ente che dia maggiori possibilità di gestione e di strutturazione alle Università Agrarie, attraverso una più stretta collaborazione e un costante scambio con la Regione Lazio.

Verso un percorso comune!

Quella di oggi è stata una mattinata di lavoro intenso che ha gettato le basi per una nuova stagione di cooperazione. L’incontro si è concluso con la ferma volontà e la consapevolezza, da parte di tutti i presenti, di dover mettere a stretto giro in programma nuove iniziative di confronto di dettaglio tra gli enti, al fine di dare continuità ed efficacia al percorso appena intrapreso.

Università Agraria di Canale Monterano