Dal profilo Facebook della sindaca di Cerveteri

​Mentre in via Mazzini Roberto Paolini e Luisana Leone, insieme a numerosi artisti, ci deliziavano con l’ennesimo capolavoro, e nella vicina via Etruria l’Associazione InQuadro di Fabio Uzzo radunava tantissimi pittori e le loro opere, Piazza Risorgimento e Piazza Santa Maria hanno ospitato — su intuizione dei ragazzi della Pro Loco — delle presenze davvero speciali.

​Si tratta delle allieve dell’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo” che, pennelli alla mano, hanno riprodotto su tela gli scorci più belli del nostro centro storico: la Fontana del Mascherone, la Torre dell’Orologio del Museo Nazionale Cerite e l’arco che accoglie i visitatori in Piazza Santa Maria.

​Un ringraziamento particolare va al Direttore dell’Accademia, Luigi Rocca, per aver reso possibile questa splendida collaborazione. Vedere giovani artiste impegnate con così tanta passione e amore per il bello è un segnale di speranza e di profonda gioia.

​Ho avuto il piacere di scambiare qualche parola con loro e di complimentarmi con la loro docente, la Professoressa Sara Ciuffetta. Le ho invitate ufficialmente a tornare nella nostra città per organizzare una mostra dedicata alle opere realizzate qui e, perché no, per ritrarre nuovi suggestivi scorci di Cerveteri.

​Bravissime tutte!

Elena Gubetti, sindaca di Cerveteri