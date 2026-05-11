Dal profilo Facebook della sindaca di Cerveteri
Mentre in via Mazzini Roberto Paolini e Luisana Leone, insieme a numerosi artisti, ci deliziavano con l’ennesimo capolavoro, e nella vicina via Etruria l’Associazione InQuadro di Fabio Uzzo radunava tantissimi pittori e le loro opere, Piazza Risorgimento e Piazza Santa Maria hanno ospitato — su intuizione dei ragazzi della Pro Loco — delle presenze davvero speciali.
Si tratta delle allieve dell’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo” che, pennelli alla mano, hanno riprodotto su tela gli scorci più belli del nostro centro storico: la Fontana del Mascherone, la Torre dell’Orologio del Museo Nazionale Cerite e l’arco che accoglie i visitatori in Piazza Santa Maria.
Un ringraziamento particolare va al Direttore dell’Accademia, Luigi Rocca, per aver reso possibile questa splendida collaborazione. Vedere giovani artiste impegnate con così tanta passione e amore per il bello è un segnale di speranza e di profonda gioia.
Ho avuto il piacere di scambiare qualche parola con loro e di complimentarmi con la loro docente, la Professoressa Sara Ciuffetta. Le ho invitate ufficialmente a tornare nella nostra città per organizzare una mostra dedicata alle opere realizzate qui e, perché no, per ritrarre nuovi suggestivi scorci di Cerveteri.
Bravissime tutte!
Elena Gubetti, sindaca di Cerveteri