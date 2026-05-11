Comunicato stampa

“Con Piero Pallassini se ne va una figura importante della vita politica e amministrativa di Civitavecchia, una persona che ha attraversato con passione, coerenza e senso delle istituzioni una lunga stagione della nostra città. Ho sempre riconosciuto in lui un interlocutore leale, corretto, profondamente legato a Civitavecchia e animato da un’autentica passione civile.

Per me, però, non scompare soltanto un uomo delle istituzioni. Scompare anche un amico. Una persona con cui, al di là delle appartenenze, ho condiviso stima, rispetto e affetto sincero. Piero era un uomo capace di rapporti veri, di confronto franco, di umanità. Ed è anche per questo che la sua perdita lascia un dolore profondo.

A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale rivolgo un forte abbraccio alla moglie Emilia, ai figli Pier Paolo ed Esmeralda, ai familiari, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Civitavecchia oggi saluta con rispetto e gratitudine un suo cittadino che ha dato molto alla comunità”