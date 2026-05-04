“Ladispoli è dei cittadini”: al via un percorso di assemblee pubbliche e incontri nei quartieri

Comunicato stampa

Domenica 10 maggio alle ore 11:00, in piazza Roberto Rossellini, si terrà la prima assemblea pubblica cittadina aperta a tutte e tutti. Un appuntamento che segna l’inizio di un percorso partecipativo con un obiettivo chiaro: riportare la politica tra le persone, nei luoghi della città e nella vita quotidiana dei cittadini.

L’incontro non sarà una presentazione tradizionale, né un momento in cui verranno proposti programmi già definiti. Al contrario, rappresenterà un punto di partenza: uno spazio di ascolto e confronto in cui raccogliere idee, spunti e riflessioni per costruire insieme una visione condivisa per Ladispoli.

Accanto a questa prima assemblea, prenderà forma un percorso strutturato di partecipazione che proseguirà nelle settimane successive con sei incontri pubblici nei diversi quartieri della città. L’obiettivo è raggiungere direttamente i cittadini nei loro contesti, dando voce alle specificità di ogni zona e favorendo un confronto aperto e continuo.

Gli incontri saranno pensati come momenti di dialogo reale, senza formalità, in cui chi vive Ladispoli potrà contribuire attivamente alla costruzione di un programma che nasca dal basso, dalle esigenze concrete e dall’esperienza quotidiana delle persone.

L’iniziativa si fonda su un principio semplice: una città si costruisce insieme. Non attraverso decisioni già prese, ma attraverso un percorso condiviso, fatto di ascolto, partecipazione e responsabilità collettiva.

“Ladispoli è dei cittadini” non è solo uno slogan, ma il punto di partenza di un metodo che mette al centro le persone e il loro ruolo attivo nella definizione del futuro della città.