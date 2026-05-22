Comunicato stampa



Oggi alle 17:00 l’Amministrazione Gubetti ha messo in scena l’ennesimo, indecoroso spettacolo: la diserzione totale del Consiglio Comunale.

Senza il Presidente del Consiglio non avevano i numeri per approvare i 13 punti all’ordine del giorno e hanno scelto la via della fuga.

Una ritirata strategica messa in atto senza nemmeno il garbo istituzionale di avvertire i consiglieri di minoranza presenti in Aula, lasciati ad attendere nel vuoto. Un mix inaccettabile di manifesta incapacità politica e totale maleducazione istituzionale.

Cerveteri è bloccata da una maggioranza che non c’è più, tenuta insieme solo dall’attaccamento alla poltrona. Se non siete più in grado di governare, abbiate la dignità di andare a casa.