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La maggioranza fugge dall’Aula: Cerveteri ostaggio di un’Amministrazione al capolinea

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Comunicato stampa


Oggi alle 17:00 l’Amministrazione Gubetti ha messo in scena l’ennesimo, indecoroso spettacolo: la diserzione totale del Consiglio Comunale.
Senza il Presidente del Consiglio non avevano i numeri per approvare i 13 punti all’ordine del giorno e hanno scelto la via della fuga.
Una ritirata strategica messa in atto senza nemmeno il garbo istituzionale di avvertire i consiglieri di minoranza presenti in Aula, lasciati ad attendere nel vuoto. Un mix inaccettabile di manifesta incapacità politica e totale maleducazione istituzionale.
Cerveteri è bloccata da una maggioranza che non c’è più, tenuta insieme solo dall’attaccamento alla poltrona. Se non siete più in grado di governare, abbiate la dignità di andare a casa.

I Consiglieri di Opposizione del Comune di Cerveteri
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