Comunicato stampa

Civitavecchia si prepara ad accogliere “Un Mare di Maschere”, l’evento dedicato ai costumi storici e allegorici del Carnevale veneziano promosso dal Comune di Civitavecchia insieme all’associazione culturale Civitamask. La manifestazione si svolgerà nelle giornate del 23 e 24 maggio e porterà nel centro cittadino una suggestiva sfilata in maschera, momenti di incontro e il concorso nazionale dedicato ai migliori costumi storici e allegorici.

Il programma prenderà il via sabato 23 maggio alle ore 18 presso l’Arena Pincio con l’accoglienza dei partecipanti e la registrazione. Alle 20.30 partirà la sfilata notturna per le vie cittadine, che attraverserà Corso Centocelle, il Varco Fortezza, il Forte Michelangelo, Calata Principe Tommaso e Porta Livorno, in un percorso pensato per valorizzare alcuni dei luoghi più rappresentativi della città. La sfilata si svolgerà al lume di lanterne, contribuendo a creare un’atmosfera particolarmente suggestiva.

Domenica 24 maggio, a partire dalle ore 10.30, si terrà invece la sfilata ufficiale del concorso nazionale con la presenza della giuria incaricata di valutare i costumi partecipanti. La cerimonia conclusiva di premiazione è prevista alle ore 16.

“Si tratta di una manifestazione capace di unire spettacolo, tradizione e valorizzazione degli spazi urbani – dichiara l’Assessore al Commercio e all’Urbanistica Enzo D’Antò –. Eventi come questo contribuiscono a rendere il centro cittadino vivo e attrattivo, offrendo occasioni di partecipazione e di promozione del territorio. La presenza di partecipanti provenienti da diverse realtà rappresenta inoltre un elemento importante per il tessuto commerciale e turistico della città. Ringraziamo l’associazione Civitamask per l’impegno organizzativo e tutte le persone che contribuiranno alla riuscita dell’iniziativa.”

L’evento è aperto al pubblico e accompagnerà cittadini e visitatori in un fine settimana all’insegna dell’eleganza, della tradizione e della valorizzazione culturale del territorio.