Comunicato stampa

Transizione energetica – riconversione dell’area di Torrevaldaliga Nord e

necessità di un percorso istituzionale coordinato per Civitavecchia.

Signor Ministro, ho seguito con attenzione le dichiarazioni che Ella ha reso in occasione dell’incontro

svoltosi a Civitavecchia, dedicato alla transizione energetica e al futuro industriale del nostro

territorio.

Devo tuttavia rappresentarLe, con spirito istituzionale e con chiarezza, la forte

preoccupazione della città per un confronto che, allo stato, non sembra aver aperto una prospettiva

concreta per la decarbonizzazione e la reindustrializzazione di Civitavecchia.

Il nostro territorio ha già dato moltissimo al sistema energetico nazionale. Per decenni

Civitavecchia ha ospitato infrastrutture strategiche, sopportandone costi ambientali, sanitari, sociali e

industriali. Per questo oggi non basta definirla “laboratorio della transizione energetica”: servono

decisioni, strumenti, tempi certi e investimenti effettivamente cantierabili.

A corollario della fine della stagione del fossile, inoltre, il territorio è interessato da tempo

da contraccolpi occupazionali, che potrebbero acuirsi nel brevissimo periodo e che questo stato di

incertezza alimenta.

Preoccupa in particolare l’ipotesi, peraltro non sorretta da provvedimenti definiti, di

considerare la centrale a carbone di Torrevaldaliga Nord come una “riserva fredda”, cioè come un

impianto da mantenere teoricamente disponibile per un eventuale ritorno in esercizio in caso di

necessità del sistema energetico nazionale. Una simile impostazione non appare percorribile. Non si

tratterebbe di una semplice manutenzione conservativa, né della riaccensione rapida di un impianto

già pronto. Sarebbero necessari, generali tempi lunghi e interventi di riparazione, ripristino e

ristrutturazione costosi e complessi.

Gli impianti e le infrastrutture risultano infatti fortemente ammalorati; la centrale è ferma da

tempo; la logistica del carbone, le strutture portuali, i sistemi ausiliari e gli apparati industriali

richiederebbero verifiche tecniche approfondite e interventi rilevanti. Anche l’Autorizzazione

Integrata Ambientale per l’esercizio a carbone è scaduta e dovrebbe essere rinnovata, con i relativi

tempi, adempimenti istruttori, verifiche e possibili prescrizioni.

Non siamo quindi davanti a un impianto semplicemente “in attesa”, riattivabile con una

manutenzione limitata. In queste condizioni, il richiamo alla “riserva fredda” rischia di produrre due

effetti negativi: alimentare un’aspettativa tecnicamente fragile e rallentare le scelte di riconversione,

che dovrebbero invece essere assunte con urgenza. Proprio perché Ella ha sollecitato la presentazione

di progetti per la riconversione dell’area industriale, ritengo necessario richiamare un dato importante:

nell’ambito della richiesta pubblica del MIMIT, formulata nel quadro del lavoro del Comitato per il

coordinamento del phase out dal carbone della centrale ENEL di Civitavecchia, istituito ai sensi

dell’articolo 24-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, risultano presentate manifestazioni di interesse

di grande valore industriale e strategico.

Alcune di queste proposte, per quanto è noto, risultano ambientalmente compatibili e

riguardano funzioni coerenti con la transizione energetica e con la sicurezza del sistema elettrico

nazionale: sistemi di accumulo su larga scala, integrazione con fonti rinnovabili, manifattura e

assemblaggio di tecnologie per l’accumulo, infrastrutture digitali, testing e certificazione, riciclo di

batterie e moduli fotovoltaici, ricerca applicata, formazione di competenze e servizi avanzati per la

gestione intelligente dell’energia.

A queste direttrici va aggiunto il tema dell’eolico off-shore, per il quale il paese ha bisogno

di un chiaro indirizzo che ad Ella compete circa gli incentivi FER2 al fine di colmare la differenza di

costi tra le tecnologie dell’eolico installate a terra o in mare. Civitavecchia non può però essere solo

luogo di produzione di energia rinnovabile perché il porto e il retroporto possono diventare il

baricentro di una filiera industriale dedicata all’assemblaggio, alla manutenzione, alla logistica e ai

servizi tecnologici connessi agli impianti in mare. È una prospettiva che consentirebbe di legare la

transizione energetica alla creazione di lavoro qualificato, competenze tecniche e nuova capacità

manifatturiera.

Queste linee di sviluppo possono rafforzare la resilienza dell’infrastruttura elettrica,

valorizzare le connessioni già esistenti, ridurre la dipendenza da fonti fossili importate e assegnare al

territorio una nuova funzione nazionale. Alcune delle proposte presentate appaiono inoltre idonee a

generare rilevanti volumi occupazionali qualificati, con ricadute nella fase realizzativa e nella

successiva gestione industriale, tecnologica, energetica e digitale delle attività.

Particolare rilievo assume anche la possibile sinergia con un incubatore di imprese, un

“Open Innovation Hub” (oggetto di altra manifestazione di interesse di cui si ha notizia), capace di

ospitare attività di ricerca, trasferimento tecnologico, startup, prototipazione, formazione e sviluppo

di tecnologie replicabili. Un simile presidio consentirebbe di mantenere sul territorio attività ad alto

valore aggiunto, competenze qualificate e capacità di innovazione, evitando che Civitavecchia resti

soltanto luogo di installazione di impianti.

È questa, a mio avviso, la direzione giusta: utilizzare il patrimonio infrastrutturale,

energetico e portuale di Civitavecchia per costruire una piattaforma nazionale della transizione

energetica, della sicurezza elettrica e dell’innovazione industriale, superando definitivamente la

dipendenza dal fossile. Per tali ragioni, Le chiedo formalmente di promuovere, con la massima

urgenza, un incontro istituzionale dedicato alla riconversione dell’area di Torrevaldaliga Nord, con la

partecipazione del MASE, del MIMIT, di Invitalia, del Commissario straordinario per la

reindustrializzazione dell’area di Civitavecchia, della Regione Lazio, del Comune, dell’Autorità di

Sistema Portuale, di ENEL e delle associazioni datoriali e sindacali del territorio.

L’obiettivo dell’incontro dovrebbe essere duplice: acquisire piena e condivisa conoscenza

delle manifestazioni di interesse già presentate e definire un percorso accelerato per la loro eventuale

realizzazione. Civitavecchia chiede che la transizione energetica diventi finalmente una prospettiva

concreta: investimenti, lavoro qualificato, bonifiche, innovazione, sicurezza energetica e nuova

capacità industriale. Il Comune è pronto a fare la propria parte. Occorre però una regia nazionale

chiara, tempestiva e coerente. Ogni ulteriore ritardo rischia di disperdere opportunità industriali già

oggi disponibili e di lasciare il territorio in una condizione di incertezza non più sostenibile.

Confidando nella Sua attenzione e nella disponibilità ad avviare rapidamente il confronto

richiesto, Le porgo cordiali saluti.

Il Sindaco, Marco Piendibene