Comunicato stampa

“Le nostre più sentite condoglianze, a nome mio e della Città metropolitana, all’Associazione Slow Food per la perdita del loro caro fondatore, nonché Presidente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Carlo Petrini.

Da tre anni, come Città metropolitana, lavoriamo al fianco di Slow Food Roma per l’organizzazione del Festival Multi. Uno dei tanti progetti che l’Associazione porta avanti con ambizione e dedizione, con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare il cibo come strumento di intercultura.

Il messaggio di solidarietà tra popoli, la creazione di una rete tramite le culture gastronomiche del mondo sono obiettivi che la Città metropolitana continuerà a perseguire al fianco di Slow Food, nel ricordo commosso di una figura di rilievo per tutti noi come Carlo Petrini. I suoi insegnamenti non saranno dimenticati e rimarranno impressi in questo territorio e in tutto il mondo oggi e nei prossimi anni, portati avanti dalle nuove generazioni”. A dichiararlo la Consigliera Delegata alle Pari Opportunità, Politiche sociali e Cultura Tiziana Biolghini.