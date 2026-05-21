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La maggioranza della Giunta di Cerveteri non si presenta in aula per il consiglio comunale.

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città futura anno zero di Cerveteri

Comunicato stampa

Oggi la maggioranza non è scesa in Aula. L’eccezione che diventa regola. Non presentarsi in Aula è diventata ormai una prassi e noi non lo accettiamo.

Quello che ci attendeva oggi, era un Consiglio comunale con ben 13 punti all’ordine del giorno, di cui, più della metà, riguardavano somme importanti per il nostro Comune e che, soprattutto, prevedeva la discussione sul rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario per l’anno 2025: un documento cruciale su cui avremmo avuto diversi interrogativi da porre alla Sindaca e all’Assessore.

Ancora una volta chi dovrebbe governare la nostra Città la lascia, invece, sospesa e appesa ai desiderata del pretenzioso di turno.
Città Futura Anno Zero oggi era presente, pronta a confrontarsi con la giunta sui temi in programma, ma ancora una volta abbiamo trovato di fronte a noi il vuoto.

Città Futura Anno Zero

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