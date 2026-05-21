Comunicato stampa



La candidata sindaca del movimento Italia dei Diritti De Pierro lamenta affissione di manifesti di propaganda elettorale affissi fuori dagli spazi di pertinenza da parte del candidato sindaco Pizzigallo ” Sono stati coperti i miei manifesti che erano stati correttamente affissi negli appositi spazi a noi destinati, è così che Pizzigallo rispetta le regole”?

Roma 21 maggio 2026: Siamo agli sgoccioli di questa campagna elettorale che porterà gli elettori alle urne il 24 e 25 maggio per il rinnovo del consiglio comunale di Anguillara Sabazia, ultimi giorni che si preannunciano infuocati a causa di scorrettezze afferenti la campagna elettorale come denuncia la candidata sindaca del movimento Italia dei Diritti De Pierro Sandra Germogli:” Durante questa campagna elettorale tanto io quanto i candidati consiglieri del movimento Italia dei Diritti De Pierro presenti nella lista, abbiamo cercato di portare avanti la nostra campagna elettorale senza sconfinare nelle gratuite e becere accuse o menzogne e soprattutto nel rispetto delle norme previste; purtroppo devo constatare che non per tutti è stato così.

Mi riferisco al sindaco uscente Pizzigallo che nelle plance elettorali installate in via Santo Stefano ha affisso o comunque i suoi collaboratori hanno affisso, i manifesti a mezza figura con i simboli dei partiti che lo appoggiano negli spazi destinati alla mia persona e alla lista del movimento Italia dei Diritti De Pierro che rappresento in queste elezioni come candidata sindaca. Questo episodio mi lascia sconcertata – prosegue la Germogli – perché un sindaco dovrebbe farle rispettare le regole nel comune che amministra e non infrangerle come è stato fatto. E’ così che intende amministrare Anguillara Sabazia?

E’ così che farà rispettare le norme di un’amministrazione legalitaria e virtuosa? Naturalmente non lascerò certo correre questa mancanza di rispetto verso le regole e verso la mia persona e il movimento tutto, riservandomi di esporre quanto si è verificato presso la Procura della Repubblica in modo che accerti se c’è stata una violazione delle norme che regolano la campagna elettorale e in caso, disporre le giuste sanzioni.

Mi auguro che gli elettori domenica e lunedì prossimi sappiano, come credo, scegliere tra chi ha portato avanti una campagna elettorale all’insegna del rispetto delle regole, e chi invece – conclude la Germogli – con arroganza non ne ha tenuto conto”.

Ufficio stampa Italia dei Diritti De Pierro