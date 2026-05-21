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TERZO SETTORE: COMUNE CERVETERI APPROVI CON URGENZA CONSORZIO SOCIALE

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palazzo granarone 102004

Comunicato stampa

“Da politica solo rimpallo responsabilità, centinaia di famiglie non possono più aspettare”
Cerveteri, 21 mag. – “L’amministrazione comunale di Cerveteri si svegli e prenda atto dell’urgenza di approvare l’avvio del Consorzio Sociale dell’Etruria Meridionale, come già fatto dal Comune di Ladispoli, ormai più di 5 mesi fa. Il Consorzio, infatti, cambierebbe radicalmente la gestione delle politiche sociali del nostro comprensorio, con una programmazione più efficace, azioni più veloci, risorse dedicate e una maggiore attrazione di fondi regionali.  Non comprendiamo quali ostacoli ancora ci possano essere: ieri pomeriggio, nell’aula consiliare del Granarone, abbiamo assistito a un dibattito imbarazzante, in cui di fronte al grido di allarme lanciato da tutte le associazioni del volontariato e del Terzo Settore sull’urgenza di un cambio di passo, la politica, anziché essere solidale, ha risposto con argomentazioni inconsistenti e il consueto gioco del rimpallo di responsabilità.  Basta! Siamo stanchi: centinaia di famiglie alle prese con disabilità, non autosufficienza, minori fragili, povertà, aspettano un aiuto concreto!”. Lo dichiarano in una nota le associazioni Piccolo Fiore APS/Ets,Nuove Frontiere APS/Ets, Animo, Libera/Presidio Cerveteri e Ladispoli, Centro Solidarietà Cerveteri, UDI (Unione Donne in Italia) Gruppo Nilde Iotti, Scuolambiente Odv/Ets, Volontari Ospedalieri (AVO) Cerveteri e Volontari Ospedalieri (AVO) Ladispoli, Auser Civitavecchia Gruppo Cerveteri. Queste associazioni martedì pomeriggio erano presenti nell’Aula consiliare del Granarone ai lavori del Consiglio Comunale aperto di Cerveteri, e sono firmatarie di una nota di sollecito all’approvazione, letta a nome di tutti da Silvia Leuzzi.
“La politica non può rimanere insensibile: ci appelliamo al senso di responsabilità affinché anche a Cerveteri si vada alla votazione dello Statuto di costituzione approvato a Ladispoli al più presto possibile. Se ci sono miglioramenti da fare, si possono fare strada facendo. L’importante è muoversi in tempi veloci, perché il Consorzio può avere accesso a importanti contributi regionali “una tantum” per la sua costituzione, ma soprattutto per altri progetti e servizi sociali indispensabili per le persone più fragili”, conclude la nota.
Piccolo Fiore APS/Ets,Nuove Frontiere APS/Ets, Animo, Libera/Presidio Cerveteri e Ladispoli, Centro Solidarietà Cerveteri, UDI (Unione Donne in Italia) Gruppo Nilde Iotti, Scuolambiente Odv/Ets, Volontari Ospedalieri (AVO) Cerveteri e Volontari Ospedalieri (AVO) Ladispoli, Auser Civitavecchia Gruppo Cerveteri
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