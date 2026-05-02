La fiera del primo maggio di Bracciano tra shopping e gastronomia

La festa dei lavoratori viene appunto festeggiata per non dimenticare gli sforzi e le battaglie fatte dai lavoratori per ottenere più diritti e condizioni esistenziali migliori ,la festa viene introdotta in Italia i primi del milleottocento, poi abolita dal fascismo e successivamente ripristinata dopo la seconda guerra mondiale pertanto è anche simbolo di riconquista e democrazia .Ogni anno il primo del mese di maggio a Bracciano la festa dei lavoratori viene celebrata da una grande fiera alla quale affluiscono sempre tante persone.

La fiera del primo maggio è un importante momento di identità locale dove commercianti e cittadini si incontrano in un bisogno comune, bisogno che spesso viene realizzato grazie all’affluenza garantita dalla giornata strategica nel quale queste fiere vengono allestite. La fiera del primo di maggio di Bracciano è patrocinata dal comune di Bracciano attualmente sotto l’amministrazione del sindaco Marco Crocicchi ed ha vantato una grande affluenza ,Bracciano infatti era gremito, presente anche le forze dell’ordine e la croce rossa con uno stand specifico.

E’ molto piacevole passeggiare per le vie di Bracciano quando ci sono tante cose da guardare, gli stand erano soprattutto gastronomici e di calzature e abbigliamento, l’incontro tra commerciante e cittadino è spesso dolce e accogliente , molte altre volte con gli slogan tipici del mercato diventa anche rapido e accattivante, quello che è certo è che la fiera del primo maggio è una buona occasione per svagarsi e fare acquisti a buon mercato.

Gli stand gastronomici erano golosissimi con i loro prodotti bene in vista si servivano caramelle, patatine fritte , pizza, bibite e grandi panini con la porchetta, non dimentichiamoci che il piatto di degustazione tradizionale del primo maggio resta le fave accompagnate col formaggio pecorino , tipica tradizione contadina che si da alle fave come verdura di stagione primaverile tipica di maggio che si fonde con la tradizione pastorale del pecorino romano energetico e molto saporito.

Ilaria Morodei