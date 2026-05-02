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Il Consorzio conferma la propria attenzione al territorio del lago di Bracciano

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Grazie a un contributo della Città Metropolitana, siamo riusciti ad avviare il restauro dell’area. Ora procederemo con la messa in sicurezza del versante lato lago, il rifacimento completo della pavimentazione e la regimazione delle acque. I lavori dureranno circa due mesi e, entro la fine di giugno, la cittadinanza potrà tornare a usufruire di questo bellissimo spazio, da cui si gode anche uno splendido scorcio sul lago.

Il Consorzio conferma ancora una volta la propria attenzione e sensibilità verso le esigenze del territorio, come già dimostrato con gli interventi sui pontili di Anguillara e Trevignano e con il recupero della palazzina storica dell’Idroscalo degli Inglesi di Bracciano.

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