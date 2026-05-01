MUNICIPIO XV, ROLLO – DE ANGELIS: “PARI OPPORTUNITA’, DA MAGGIO A LUGLIO SETTE APPUNTAMENTI SU PARITA’ DI GENERE E INCLUSIONE SOCIALE”

Comunicato stampa

“Sono sette le iniziative municipali in programma da domenica 10 maggio a sabato 4 luglio per la valorizzazione dei principi della parità di genere e dell’inclusione sociale. Gli appuntamenti, che rientrano nella prima fase annuale di programmazione per il periodo primavera – estate 2026, sono promossi dalle associazioni vincitrici del primo bando municipale specifico sul tema a cui si aggiungono due iniziative promosse dal Dipartimento Pari Opportunità.

Performance teatrali, presentazioni di libri tematici, iniziative sulle pari opportunità e sul tema LGBTQI+, oltre a due appuntamenti con lo sportello LGBT e un evento dedicato agli orfani di femminicidio. Da settembre fino a novembre 2026 si svolgeranno inoltre altre otto iniziative fino alla fase conclusiva della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Con il Presidente del Municipio, Daniele Torquati, proseguiamo nel lavoro di valorizzazione dei principi di parità di genere e di inclusione sociale; un percorso avviato e portato avanti in questi quattro anni sempre in sinergia con l’Assessorato e la Commissione Pari Opportunità, anche e soprattutto grazie alla competenza e alla sensibilità delle associazioni culturali e degli enti del terzo settore del territorio sempre al nostro fianco.”

Così in una nota l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità, Agnese Rollo, e la Presidente di Commissione, Stefania De Angelis.

Roma, 30 aprile 2026

Il programma completo:

– Domenica 10 maggio h 17 – 19, Borghetto San Carlo, Via Cassia 1420, Spettacolo teatrale della Ass. Culturale L’Esclusiva: “Donne legate da un filo rosso”, a cura di Paola Lorenzoni

– Giovedì 14 maggio h 17 – 19, Cittadella del Sociale, Via Cassia 472, Pitturazione panchina LGBTQIA+ e Apposizione targa (IDAHOBIT), “Lo spazio per tuttə” a cura di CIRSES ETS

– Domenica 17 maggio h 10.30 – 13, Circolo Arci No Problem, Via Marco Besso 22, Incontro aperto nella Giornata Internazionale contro l’omolesbobitransfobia,“Educazione sessuo-affettiva e benessere LGBTQ+” a cura di Arci No Problem

– Lunedì 18 maggio h 10 – 17, Incontro aperto sullo Sportello LGBT+ del Municipio XV La Magnolia, Via Santi Cosma e Damiano 26, “Un servizio accanto alle comunità per lə giovani” a cura di CIRSES ETS

– Lunedì 25 maggio h 17.30 – 19.30, Casa dei Giovani Mahsa Amini, Via del Podismo, Presentazione libro UDI – Unione Donne in Italia, “Le Costituenti – Le Donne che hanno fatto la Costituzione” a cura di APURIMAC ETS

– Giovedì 18 giugno h 15 – 17, Giardino CAV Alda Merini, Via Cassia 5, Evento culturale e partecipativo per le pari opportunità, “La valigia delle Storie – teatro narrativo” a cura di Differenza Donna

– Sabato 4 luglio h 18 – 20, Borghetto San Carlo, Via Cassia1420, Sfilata di abiti da sposa a sostegno degli orfani di femminicidio, “Abiti di speranza.Un abito può raccontare una storia, oggi può cambiarne un’altra” a cura di CulturEco APS