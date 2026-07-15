Comunicato stampa

Lo Stagnone di Marsala torna a essere la capitale italiana del kitesurf. Per il quinto anno consecutivo, uno degli spot più apprezzati a livello internazionale per la pratica di questo sport ospiterà gli Stagnone Kite Games 2026, tappa nazionale di kitesurf nelle discipline Freestyle e Big Air.

L’appuntamento è dal 22 al 26 luglio 2026 con cinque giorni di gare spettacolari che vedranno sfidarsi nelle acque dello Stagnone 53 tra i migliori rider italiani, giovani talenti e atleti di alto livello. Saranno presenti anche tecnici, giudici, addetti ai lavori e media specializzati provenienti da tutto il mondo. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Kitesurf Italiana sotto l’egida della Federazione Italiana Vela e della Classe Kiteboard Italia, in partnership con Le Vie del Vento, è valida quest’anno come quarta tappa del Campionato Italiano Freestyle e quarta tappa del Campionato Italiano Big Air.

“Siamo felici che le acque e il vento dello Stagnone, ormai riconosciuto come uno degli spot più rinomati al mondo per il kiteboarding, ospitino per il quinto anno consecutivo questa importante tappa nazionale”, dichiara Antonio Gaudini, presidente dell’Associazione Kitesurf Italiana, “Ancora una volta assisteremo alle performance di atleti di altissimo livello nelle due discipline più spettacolari del kiteboarding moderno: il Freestyle, dove tecnica, creatività e controllo fanno la differenza, e il Big Air, in cui potenza, altezza e coraggio sono gli elementi protagonisti. Questa edizione rappresenta inoltre un trampolino di lancio affinché lo Stagnone possa ospitare anche una prova del Campionato del Mondo nel biennio 2027-2028. È un progetto al quale lavoro da tempo e che spero possa diventare realtà”.

Dello stesso avviso anche Massimo Finocchiaro, de Le Vie del Vento: “Eventi come gli Stagnone Kite Games dimostrano come lo sport possa rappresentare un importante volano per il turismo e la promozione del territorio. Lo Stagnone di Marsala è uno spot capace di attrarre atleti di kitesurf da tutto il mondo e crediamo possa ambire a traguardi ancora più prestigiosi”.

L’evento, realizzato anche grazie al supporto dello sponsor MoleCola, è aperto al pubblico. Oltre alle competizioni agonistiche, il programma prevede momenti di incontro dedicati al lifestyle, alla valorizzazione della laguna e ad attività rivolte alla community, agli atleti e agli sponsor.

Il programma prenderà il via mercoledì 22 luglio con l’apertura della segreteria organizzativa, l’accreditamento di atleti e staff, la verifica della documentazione, la riunione tecnica, lo skipper meeting e, condizioni meteo permettendo, l’eventuale apertura della prima finestra agonistica. Giovedì 23 luglio sono previsti l’apertura della segreteria di regata, lo skipper meeting e l’avvio o la prosecuzione delle prove di Freestyle e Big Air con le batterie di qualificazione e i primi tabelloni. Venerdì 24 luglio proseguirà l’attività agonistica con lo svolgimento delle heat, le qualificazioni, le fasi intermedie di gara, l’aggiornamento delle classifiche provvisorie e le attività dedicate ai media. Sabato 25 luglio sarà la volta della prosecuzione dei tabelloni di gara, delle semifinali e degli eventuali recuperi, con l’aggiornamento delle classifiche ufficiali e la preparazione della cerimonia conclusiva. Domenica 26 luglio, infine, è prevista un’eventuale finestra di recupero prima delle finali di Freestyle e Big Air, seguite dall’ufficializzazione dei risultati, dalla premiazione e dalla chiusura della manifestazione.

Per ulteriori informazioni: www.kitesurfing.it.