Comunicato stampa

Giovedì 16 luglio, alle ore 18, gli Orti solidali di Villa Albani, in via Terme di Traiano 42 , ospiteranno un nuovo appuntamento della rassegna estiva “Germogli di idee – Incontri con libri e autori nel verde”.

Al centro dell’incontro sarà il volume “Lettere al Garante. Voci dal carcere tra diritti negati, paure e speranze” di Samuele Ciambriello, Garante delle persone private della libertà personale della Regione Campania e portavoce della Conferenza nazionale dei Garanti territoriali.

L’autore dialogherà con Stefano Anastasia, Garante dei detenuti del Lazio, e Corrado Lancia, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Civitavecchia. Le letture saranno curate da Marco Restante. Presentazione Libro Samuele Ciambriello.pdf

«Questo appuntamento rappresenta un’importante occasione di ascolto e di riflessione sulla realtà carceraria, partendo direttamente dalle parole, dalle paure e dalle speranze delle persone detenute – dichiara l’assessora ai Servizi sociali Antonella Maucioni –. Parlare di pena significa parlare di dignità, diritti, responsabilità e possibilità di reinserimento. Ringrazio gli organizzatori, i Garanti e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di un incontro capace di avvicinare la città a temi che riguardano l’intera comunità».

L’ingresso è libero.