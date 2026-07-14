Comunicato stampa

Un incontro dedicato a Umberto Eco, raccontato attraverso le parole e i ricordi di chi ha condiviso con lui una lunga e profonda amicizia. Giovedì 16 luglio, alle ore 20, il giardino della Cittadella della Musica ospiterà la presentazione del libro “Umberto” di Roberto Cotroneo.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Book Faces ETS con il patrocinio della Città di Civitavecchia, assessorato alla Cultura, offrirà al pubblico l’occasione di conoscere un lato più intimo e personale di uno dei più grandi intellettuali e scrittori italiani del Novecento.

Nel suo libro Cotroneo ripercorre la storia di un’amicizia lunga, rispettosa e profonda con Umberto Eco, restituendone il profilo umano oltre che intellettuale. Un racconto affidato alle vive parole di uno degli autori e intellettuali più autorevoli del panorama culturale contemporaneo, oggi protagonista di sempre più rare presentazioni pubbliche.

Roberto Cotroneo dialogherà con gli scrittori Gino Saladini e Anthony Caruana. Interverranno la vicesindaca e assessora alla Cultura Stefania Tinti e il presidente di Book Faces Marco Salomone.

“Si tratta di un’occasione per conoscere meglio uno dei massimi intellettuali italiani di sempre – ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene – : Umberto Eco ha lasciato un’eredità in moltissimi campi del sapere ed ha saputo anticipare e comprendere la modernità e la postmodernità come pochi altri al mondo”

“La presenza di Roberto Cotroneo alla Cittadella della Musica rappresenta un’occasione culturale di grande interesse – dichiara la vicesindaca e assessora alla Cultura Stefania Tinti –. Attraverso il racconto di un rapporto personale e intellettuale avremo la possibilità di avvicinarci alla figura di Umberto Eco da una prospettiva particolare e preziosa. Ringrazio Book Faces per aver promosso questo appuntamento e per il lavoro culturale che continua a svolgere in città”.

L’ingresso è libero e gratuito.