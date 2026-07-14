Comunicato stampa

“In Municipio XV, presso la sede di via Flaminia 872 e quella dell’ufficio anagrafico di via Enrico Bassano 10, è attivo il servizio di facilitazione digitale. Un valido supporto a favore delle fasce della popolazione più deboli e di tutti quei cittadini che necessitano di aiuto per accedere ed utilizzare i principali servizi online: dall’attivazione della carta d’identità elettronica (Cie) allo Spid, l’utilizzo di MyInps o della piattaforma Julia, la richiesta per il contrassegno di circolazione.

Due giorni a settimana, il martedì in via Flaminia e il giovedì a La Storta, dalle 8:30 alle 13:30, il personale incaricato affiancherà l’utenza che necessita di aiuto dando sostegno gratuito per accedere ai servizi pubblici digitali in modo semplice e autonomo.

Grazie ai presidi di facilitazione digitale miglioriamo in modo complessivo la qualità dei servizi per tutta la cittadinanza riducendo le file agli sportelli, liberando risorse e contraendo i tempi di attesa. Con il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, ringraziamo l’Amministrazione capitolina e l’assessore Battaglia, per aver rinnovato e consolidato attraverso i fondi di Roma Capitale i servizi di facilitazione digitale coinvolgendo la società in house Zètema Progetto Cultura. In questo modo rispondiamo ai bisogni reali degli utenti e, attraverso gli sportelli dislocati sul territorio, avviciniamo sempre più i servizi ai cittadini rendendoli pienamente accessibili a tutti. I servizi di facilitazione digitale saranno disponibili fino al 26 dicembre 2026, con sospensione prevista nel solo mese di agosto dal 4 al 31”.

Così in una nota l’Assessore al Bilancio e al Decentramento Amministrativo, Alessandro Cozza, e l’Assessora alle Politiche Sociali, Agnese Rollo.