Comunicato stampa

Domenica 19 appuntamento con “Il Babysitter” con Ruffini, giovedì 23 con Claudia Gerini e il suo “Unplugged d’autore” e il 30 luglio la comicità di Scintilla

“Prosegue il ricco programma dell’Estate Caerite 2026. Dopo l’esordio di questi giorni, dove teatro e musica si sono magicamente alternati tra il palco di Piazza Santa Maria e quello del Parco della Legnara, in arrivo tre appuntamenti straordinari con tre volti noti della Tv, del cinema e del teatro: Paolo Ruffini, Claudia Gerini e il comico Scintilla. Tutte e tre le serate, così come tutti gli altri eventi in programma nel nostro cartellone estivo, sono ad ingresso libero e gratuito”. Ad annunciarlo è Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri.

Domenica 19 luglio c’è Paolo Ruffini, con “Il Babysitter”, il racconto travolgente da parte del comico livornese del mondo spensierato, puro e libero dei bambini esplorato attraverso l’arte dell’improvvisazione e della comicità. Tra gag, improvvisazione e coinvolgimento del pubblico, con ‘il Babysitter’ nascerà un dialogo divertente e sorprendente sui grandi temi dell’infanzia e dell’età adulta: fantasia, libertà, responsabilità e sogni dimenticati. Uno spettacolo che invita il pubblico a tornare bambino per una sera, riscoprendo il valore del gioco e dello stupore. Inizio ore 21:30

Giovedì 23 luglio è il turno di Claudia Gerini con “Unplugged d’autore”, un format musicale raffinato ed emozionante, durante il quale l’attrice romana, questa volta nelle vesti di cantante, porterà in scena con grazia e profondità le atmosfere della musica d’autore. Accanto a lei il maestro Giandomenico Anellino, chitarrista dalla grande sensibilità artistica, che costruisce intorno alla voce di Claudia un paesaggio sonoro ricco, versatile ed evocativo.

Lo spettacolo è un vero e proprio viaggio musicale, intimo ma coinvolgente, che attraversa le melodie più intense del repertorio italiano e internazionale: da Loredana Bertè a Ornella Vanoni, da De André a Pino Daniele, fino a incursioni eleganti in classici stranieri, rivisitati con uno stile personale e pieno di emozione. Inizio ore 21:00.

Chiuderà il mese di luglio, giovedì 30, il comico Gianluca Fubelli, meglio conosciuto come Scintilla: battute a raffica e comicità, una serata di risate e divertimento. Inizio ore 21:00.

“Questi sono solamente tre dei tantissimi appuntamenti del nostro programma Estate Caerite – ha dichiarato l’Assessora Francesca Cennerilli – per tutta l’Estate avremo ancora artisti, spettacoli di cabaret, teatro, musica e molto altro ancora. Vi aspettiamo numerosi al Parco della Legnara”.