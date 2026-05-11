Comunicato stampa

Domani Martedì 12 maggio 2026

Diagnosi infermieristica, Per prendere in carico tutti

Per l’infermiere tu sei la persona, non la malattia.

L’infermiere integra competenze scientifiche e dimensione umana

In piazza San Lorenzo in Lucina, dalle ore 10.00 alle 18.00

l’Ordine incontra i cittadini in piazza con una struttura mobile.

Roma, 11 maggio 2026 – Domani martedì 12 maggio l’Ordine degli Infermieri sarà in piazza San Lorenzo in Lucina, con una propria struttura mobile dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Infermieri, docenti e studenti dei corsi di laurea in Scienze Infermieristiche in piazza in dialogo con la cittadinanza, per educarla alla salute, con alcuni servizi erogati direttamente, quali la misurazione dei parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione) aderenza terapeutica e gestione autonoma dei sistemi di monitoraggio glicemico.

Sarà presente anche ARES 118 che illustrerà manovre di rianimazione, nell’adulto e nel bambino, effettuate da infermieri specializzati, sulle quali potranno misurarsi anche i cittadini.

In piazza, anche una postazione mobile con automezzo sanitario del Policlinico Militare di Roma – Celio

Ma in ogni realtà sanitaria romana, ASL e Aziende Ospedaliere, pubbliche e private, saranno organizzati dei punti di incontro fra Infermieri e cittadinanza.

“L’Infermieristica laziale – dichiara il Presidente di OPI Roma, Maurizio Zega – disporrà presto, grazie al protocollo d’intesa con la Regione Lazio sul PAI, di uno strumento gestionale capace di consentire a tutti gli infermieri l’utilizzo di un linguaggio tassonomico unitario e condiviso. Ciò faciliterà l’inquadramento attraverso la diagnosi infermieristica e permetterà alla professione di svolgere pienamente, in modo trasparente e riconosciuto, la propria insostituibile funzione nella risposta del servizio pubblico alla domanda di salute”,