Comunicato stampa



A finire sotto la lente di ingrandimento della responsabile in loco Ylenia Massimini capolista IdD per le prossime elezioni amministrative è via Giardini dei Pescatori la cui passeggiata pedonale si sviluppa tra frane di terriccio, sassi caduti dalle estremità, rifiuti vari e inciampi che spuntano dal terreno

Roma 11 maggio 2026: Prosegue il cammino verso le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 che coinvolgono anche il comune di Anguillara Sabazia dove, a darsi battaglia per lo scranno di primo cittadino, ci saranno tre candidati tra i quali la candidata sindaco del movimento Italia dei Diritti De Pierro Sandra Germogli. Ed è proprio dal movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro che continuano ad arrivare segnalazioni e denunce sul malgoverno della cittadina laziale da parte del sindaco uscente che si ripresenta per chiedere nuovamente il consenso dei cittadini a guidare Anguillara Sabazia.

” La scarsa cura del territorio dimostrata fino a oggi dal sindaco in carica si evidenzia dalle molte segnalazioni che da qualche anno ormai stiamo documentando grazie al lavoro del nostro team di responsabili e consiglieri ombra”. A parlare è Ylenia Massimini responsabile per l’Area del Lago di Bracciano e capolista del movimento Italia dei Diritti De Pierro per le prossime amministrative. ” Quello che vogliamo evidenziare oggi – prosegue la Massimini – è la situazione nella quale versa via Giardini dei Pescatori. Come si può notare la passeggiata pedonale presenta molti rischi per chi la percorre, oltre a offrire uno scenario degradante che mette in evidenza la poca attenzione del sindaco uscente per il comune da lui amministrato.

Ci imbattiamo durante il percorso, in pezzi di roccia franati, carcasse di biciclette, terriccio che ricopre il percorso franato dalla collinetta, alberi piegati e pezzi di ferro che spuntano dal terreno. In quasi tutto il tratto del percorso pedonale tra l’altro non è presente una rete di contenimento che troviamo soltanto in una piccola parte del camminamento. E’ cosi che il sindaco che chiede nuovamente il consenso degli elettori per amministrare il comune – conclude la Massimini – garantisce la sicurezza degli anguillaresi”? Carlo Spinelli segretario provinciale romano e responsabile per la Politica Interna del movimento Italia dei Diritti De Pierro, chiude la segnalazione di Ylenia Massimini commentando:” La nostra presenza sul territorio è tangibile dalle molte denunce che, grazie alla responsabile in loco Ylenia Massimini e ai vice responsabili che la affiancano, tra le quali spicca la figura della nostra candidata sindaca Sandra Germogli, sono state evidenziate nel corso degli ultimi anni.

La nostra presenza in questa competizione elettorale, si è resa necessaria proprio dalla volontà di dare ai cittadini di Anguillara Sabazia, un’alternativa valida a questa amministrazione che non possiamo dire si sia dimostrata virtuosa. E’ vero siamo una formichina tra i pachidermi, e noi come una formichina abbiamo, nel corso di questi anni, racimolato tanto, mettendo da parte tutto ciò che ci è stato utile per dimostrare la scarsa efficienza dell’amministrazione uscente, e la debolezza dimostrata da parte di un’opposizione latente e mai incisiva. Noi la nostra parte per il bene di Anguillara Sabazia l’abbiamo fatta, la stiamo facendo e continueremo a farla comunque vadano queste elezioni, adesso sta a voi cittadini dare il vostro contributo per segnare un cambio di rotta nell’amministrare il comune.

Noi ci siamo e attraverso la nostra candidata sindaca Sandra Germogli chiediamo la fiducia degli elettori – conclude Spinelli – sicuri che Sandra saprà dimostrarsi all’altezza del compito che l’elettorato gli attribuirà il 24 e 25 maggio prossimo”.

Ufficio stampa Italia dei Diritti De Pierro provincia di Roma