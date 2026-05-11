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Inaugurazione della mostra “Soil Art Tales: Living Ecosystems for Shared Futures”

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Comunicato stampa

CMRC 14 MAGGIO ore 17 VILLA ALTIERI MOSTRA SOIL ART TALES
inaugurazione della mostra “Soil Art Tales: Living Ecosystems for Shared Futures”, che si terrà GIOVEDI 14 maggio alle ore 17,00 presso Villa Altieri – Viale Manzoni, 47 (Roma) e vedrà l’intervento del Vicesindaco di CMRC Pierluigi Sanna.
La mostra, ospitata a Villa Altieri dal 14 maggio al 5 giugno, è sviluppata nell’ambito del progetto europeo SoilTribes – Glocal Ecosystems Restoring Soil Values, Roles and Connectivity (Horizon Europe) e promossa dalla Rete Mondiale dei Musei dell’Acqua – WAMU-NET, in collaborazione con ANBI e Città metropolitana di Roma Capitale.
Curata da Stefano CagolSoil Art Tales esplora, attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea, le profonde connessioni tra suolo, acqua e vita, invitando a riscoprire il suolo come ecosistema vivente e risorsa strategica per la sostenibilità ambientale e sociale. La mostra presenta opere di quattro artisti di rilievo internazionale: Binta DiawNikki LindtJo Pearl e Miguel Teodoro, ed è parte di un più ampio tour europeo che coinvolgerà istituzioni culturali in diversi Paesi.
La mostra Soil Art Tales rientra tra gli eventi del Festival dello sviluppo sostenibile 2026 promosso da ASviS, nell’ambito del Local Festival organizzato da Città metropolitana di Roma Capitale.
In allegato la locandina dell’evento.
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