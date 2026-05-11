Comunicato stampa

CMRC 14 MAGGIO ore 17 VILLA ALTIERI MOSTRA SOIL ART TALES

inaugurazione della mostra “Soil Art Tales: Living Ecosystems for Shared Futures”, che si terrà GIOVEDI 14 maggio alle ore 17,00 presso Villa Altieri – Viale Manzoni, 47 (Roma) e vedrà l’intervento del Vicesindaco di CMRC Pierluigi Sanna.

14 maggio al 5 giugno, è sviluppata nell’ambito del progetto europeo Rete Mondiale dei Musei dell’Acqua – WAMU-NET, in collaborazione con ANBI e Città metropolitana di Roma Capitale. La mostra, ospitata a Villa Altieri dal, è sviluppata nell’ambito del progetto europeo SoilTribes – Glocal Ecosystems Restoring Soil Values, Roles and Connectivity (Horizon Europe) e promossa dalla, in collaborazione con

Curata da Stefano Cagol, Soil Art Tales esplora, attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea, le profonde connessioni tra suolo, acqua e vita, invitando a riscoprire il suolo come ecosistema vivente e risorsa strategica per la sostenibilità ambientale e sociale. La mostra presenta opere di quattro artisti di rilievo internazionale: Binta Diaw, Nikki Lindt, Jo Pearl e Miguel Teodoro, ed è parte di un più ampio tour europeo che coinvolgerà istituzioni culturali in diversi Paesi.

La mostra Soil Art Tales rientra tra gli eventi del Festival dello sviluppo sostenibile 2026 promosso da ASviS, nell’ambito del Local Festival organizzato da Città metropolitana di Roma Capitale.

In allegato la locandina dell’evento.