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Industria26 a Civitavecchia, il PD: “La nostra città al centro della nuova politica industriale ed energetica del Paese”

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Comunicato stampa

Venerdì 29 maggio, alle ore 15, presso la Sala Consiliare “Renato Pucci” del Comune di Civitavecchia, si terrà l’iniziativa nazionale Industria26 – Reindustrializzare l’Italia, dedicata al tema “Energia per l’Italia”.

All’appuntamento parteciperanno la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein e Andrea Orlando, insieme ad altri esponenti nazionali del partito, rappresentanti delle organizzazioni sindacali, del mondo dell’impresa e delle realtà produttive.

Per il Partito Democratico di Civitavecchia si tratta di un passaggio politico di grande rilievo. Il fatto che una tappa nazionale del percorso del Forum Industria PD si svolga nella nostra città non è casuale: Civitavecchia è oggi uno dei luoghi simbolo della transizione energetica, del phase out dal carbone e della necessità di costruire una nuova politica industriale capace di tenere insieme lavoro, ambiente, innovazione e sviluppo.

La nostra città non può essere spettatrice dei processi di trasformazione che la attraversano. Deve esserne protagonista.

Per questo riteniamo importante che il Partito Democratico nazionale scelga Civitavecchia come sede di confronto su energia e reindustrializzazione: è un segnale di attenzione verso il territorio, verso i lavoratori, verso le imprese e verso una comunità che da anni chiede certezze sul proprio futuro produttivo e occupazionale.

Civitavecchia può e deve diventare un modello nazionale di riconversione industriale giusta: non un territorio lasciato nell’incertezza, ma una città cardine di una nuova fase energetica, portuale e industriale del Paese.

Partito Democratico Civitavecchia

 

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