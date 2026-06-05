Giugno a Manziana

Dal profilo Facebook del Comune di Manziana
Cultura, musica, sport, lettura, tradizioni, incontri e appuntamenti per tutte le età: il calendario degli eventi di giugno è ricco di occasioni per stare insieme e vivere il nostro territorio.
Dalle celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica Italiana alla Festa della Musica, passando per concerti, mercatini, presentazioni, attività culturali e iniziative all’aria aperta, Manziana si anima con un programma pensato per tutta la comunità.
Consulta il calendario completo e scegli i tuoi appuntamenti preferiti!
Vi aspettiamo per condividere insieme un mese di cultura, partecipazione e socialità.