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Giugno a Manziana

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Dal profilo Facebook del Comune di Manziana

Cultura, musica, sport, lettura, tradizioni, incontri e appuntamenti per tutte le età: il calendario degli eventi di giugno è ricco di occasioni per stare insieme e vivere il nostro territorio.
Dalle celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica Italiana alla Festa della Musica, passando per concerti, mercatini, presentazioni, attività culturali e iniziative all’aria aperta, Manziana si anima con un programma pensato per tutta la comunità.
Consulta il calendario completo e scegli i tuoi appuntamenti preferiti!
Vi aspettiamo per condividere insieme un mese di cultura, partecipazione e socialità.
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