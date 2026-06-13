Comunicato stampa

CONDUCE ANTONINO MONTELEONE CON ADELE GROSSI

OSPITI DELLA PRIMA PUNTATA: ERRI DE LUCA, FERRUCCIO DE BORTOLI, TOMMASO CERNO, ANTONIO DE RENSIS, ANGELA TACCIA

LUNEDI’ 15 GIUGNO 2026, ORE 21.15 SU RAI 3 E RAIPLAY

Da lunedì 15 giugno, alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay, torna “Filorosso”, il programma di approfondimento che racconta l’attualità, la cronaca e i temi che animano il dibattito pubblico del Paese.

La nuova edizione si presenta con una importante novità: alla conduzione arrivano Antonino Monteleone, volto del giornalismo d’inchiesta televisivo, e la giornalista d’inchiesta, volto di RaiNews24 (e già a Report e Indovina chi viene a cena), Adele Grossi, che accompagneranno il pubblico attraverso i principali fatti della settimana, con servizi, reportage, inchieste, ospiti in studio e collegamenti dal territorio.

In questa prima puntata, per la prima volta in tv dopo le polemiche suscitate dalle sue recenti dichiarazioni sul conflitto israelo-palestinese, ci sarà lo scrittore Erri De Luca.

Tra le novità della stagione debutta inoltre lo “Spazio Podcast”, un vero e proprio ring delle idee: ogni settimana due opinionisti, protagonisti della vita pubblica e culturale del Paese, portatori di posizioni opposte, si confronteranno su uno dei temi più caldi dell’attualità.

Tra gli ospiti della puntata anche l’editorialista del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, e il direttore de “Il Giornale”, Tommaso Cerno.

Infine, ampio spazio alla cronaca con gli ultimi sviluppi sul caso Garlasco. In studio interverranno gli avvocati Antonio De Rensis e Angela Taccia, la giornalista Ilenia Petracalvina e la criminologa Flaminia Bolzan.