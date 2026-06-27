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FERROVIE: PD, ‘SE TUTTO VA PER IL MEGLIO PERCHE’ HANNO CACCIATO DONNARUMMA?’

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Comunicato stampa

“Ascoltando il ministro Salvini che si vanta del ‘più alto tasso di efficienza in Europa’ e di una puntualità delle ferrovie in costante miglioramento, una domanda sorge spontanea: se tutto va per il meglio e l’avvicendamento ai vertici non dipende da disagi e disservizi, perché hanno cacciato Donnarumma? Misteri della meritocrazia di governo. O mentono sapendo di mentire, o evidentemente l’unica cosa che conta davvero, per Meloni e Salvini, sono le poltrone da assegnare e gli appalti e le assunzioni da distribuire. Peccato che a pagare il conto siano sempre gli stessi: passeggeri e lavoratori”.
Così Antonio Misiani, responsabile Infrastrutture nella segreteria nazionale Pd, e Andrea Casu, vicepresidente della commissione Trasporti della Camera e deputato dem.
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