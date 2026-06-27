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“Armonie nel Chiostro”, appuntamento musicale con il Coro Polifonico di Bracciano

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Dal profilo Facebook del Comune di Bracciano

ll Comune è lieto di invitare la cittadinanza al concerto “Armonie nel Chiostro”, appuntamento musicale che vedrà protagonista il Coro Polifonico di Bracciano in una suggestiva serata dedicata alla musica corale.
L’evento, diretto dal M° Martina Paciotti, con l’accompagnamento al pianoforte del M° Andrea Bosso, si terrà domenica 28 giugno 2026 alle ore 21:00 presso il Chiostro degli Agostiniani.
Una serata all’insegna della cultura, della musica e della condivisione.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
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