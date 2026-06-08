Comunicato stampa

– 20-21 giugno 2026 Roberto Di Costanzo Atelier – Via Giuseppe Palazzi 8 – Bracciano (Roma)

Nel suggestivo centro storico di Bracciano, all’interno del Roberto Di Costanzo Atelier, nei giorni del 20 e 21 giugno prossimi, dalle ore 17.00, verrà ospitata l’esposizione “Estrò Retrò, esposizione di arte orafa 1900 – 1960”, un evento irrinunciabile per i cultori del design del gioiello, a cura di Massimiliano Orrù.

L’Atelier del maestro Roberto Di Costanzo, pittore, illustratore, ritrattista e professore accademico, celebra il primo anno dall’apertura ospitando la collezione di gioielli d’epoca dello stimato antiquario Giuseppe De Salvo; nella due giorni saranno presentati pezzi unici di grandi firme di arte orafa famosi in tutte il mondo tra cui Monet, Trifari, Napier, Stanley Hagler, Ciner N.Y Askew London, Hattie Carnegie e Miriam Haskell.

Tra i gioielli in esposizione, si potranno ammirare gioielli iconici, come la straordinaria collana in vetro di Stanley Hagler uno dei più famosi designer del ‘900, degli orecchini Christian Dior degli anni ‘70, un anello dell’ultracelebre disegnatore statunitense Kenneth Jay Lane, gioielli in vetro del maestro vetraio Archimede Seguso disegnati per Chanel tra il 1950 e il 1960, una collana degli anni ’50 di Elsa Schiaparelli, una collana in vetro di Coppola e Toppo, collane e spille di Trifari e alcuni gioielli Valentino, sempre vintage. Un caleidoscopio prezioso e colorato per estimatori, collezionisti o semplicemente per gli amanti dei preziosi e sofisticati bijoux.

Le opere del maestro ad inchiostro, gessetto e sanguigna, tributo alla bellezza classica del volto, dialogheranno con la collezione di gioielli classici e originali in pietre dure e semipreziose, dallo stile barocco, borbonico, déco, liberty, fino alla bigiotteria eccentrica e di assoluto impatto visivo, realizzata in resina, di Marion Godart.

Come lo stesso Giuseppe De Salvo dichiara, con non poca emozione: “Scegliamo con cura e dedizione ogni gioiello delle nostre collezioni che viene analizzato per originalità, stato di conservazione, autenticità della firma e del periodo”.

Nel suo nuovo studio, immerso in una atmosfera nostalgica ed aristocratica, l’artista ritrae dal vivo su commissione, principalmente ad inchiostro di china, restituendo valore alla pregevolezza italiana del disegno.

Dopo il grande successo del suo primo atelier inaugurato in via Giulia 111 a Roma nel 2019, ed il secondo a Palazzo Massimo, nella centralissima via dell’Orso, Roberto Di Costanzo mantiene la sua missione didattica e culturale a Bracciano, sul romantico lago, attraverso corsi di ritratto, di disegno del paesaggio, nudo artistico, pittura ad olio, attualizzando e rinnovando l’interesse internazionale per l’arte figurativa in forte crescita.

Lo spazio artistico di due piani con alti soffitti lignei, ed una parete interamente in pietra ambisce ad essere sede di incontro e confronto tra appassionati di arte, collezionisti ed estimatori del disegno attraverso salotti culturali, presentazioni di libri ed eventi su temi artistici; al piano superiore lo spazio dedicato alla pittura ad olio ed al disegno della scultura, rievocano il sapore degli studi d’arte ottocenteschi e delle affascinanti gipsoteche.

Breve Bio di Estrò Retrò

La bottega vintage, di Giuseppe De Salvo si trova a Reggio Calabria. Cadetto di una famiglia di antiquari rinomati in città, cresciuto a pane e antichità, ha arricchito la propria competenza nei trent’anni trascorsi nel mercato mitteleuropeo con base a Milano, con numerose partecipazioni alle più grandi mostre in Italia e in Europa e grandi scoperte di pezzi rari pubblicati su giornali a tiratura nazionale.

Per lui ogni oggetto non ha segreti riconoscendone il periodo, lo stile e l’autore, tanto il “pezzo” antico che il gioiello vintage che l’oggetto di grandi designer del modernariato del XX secolo.

Breve Bio Roberto Di Costanzo

Dopo gli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, si diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia in costume, scenografia e arredamento per il cinema, da quindici anni si propone al pubblico italiano ed internazionale, attraverso una costante ricerca artistica ed accademica in ambito anatomico ed architettonico.

Vanta collaborazioni, per il live drawing, con prestigiosi luxury brand, quali Aurora e Dolce & Gabbana, e con la maison Anna Fendi . Le sue opere figurano in collezioni private, in gallerie nazionali, e nel prestigioso studio di interior design “THESIGN”.

Una carriera artistica quella del Di Costanzo che lo ha portato ad esporre le sue opere in prestigiose gallerie e luoghi istituzionali italiani ed esteri, quali l’Espace Cardin di Parigi, alla Casa dell’Architettura di Roma, all’Istituto di Cultura Francese Centre Saint-Louis, alla 71sima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e, da ultimo, nel complesso di Palazzo Valdina della Camera dei Deputati.

Ha presentato numerosi libri illustrati ed ha collaborato come illustratore per numerose case editrici italiane ed estere.

Ad oggi, inoltre, è docente presso l’Accademia Italiana di Roma di “Iconografia e disegno anatomico”, presso l’Accademia del Lusso di Roma di “Storia del costume” ed è professore di “tecniche del disegno” presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

Massimiliano Orrù Eventi

Massimiliano Orrù, event manager con consolidata esperienza nell’organizzazione e nella gestione di eventi culturali, aziendali e privati. Con un approccio creativo e strategico, cura ogni fase del progetto, dalla pianificazione alla realizzazione, garantendo attenzione ai dettagli e soluzioni personalizzate. Ha collaborato con realtà pubbliche e private, distinguendosi per competenza affidabilità e capacità.

“Un evento ben riuscito non è solo organizzato: è sentito, vissuto, ricordato”.