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“E…state in Giardino”, il 9 luglio arriva il concerto dei Women Next Door con Elisabetta Antonini

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narino

Comunicato stampa

Prosegue la quinta edizione di “E…state in Giardino”, la rassegna estiva ospitata alla Cittadella della Musica. Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 9 luglio alle ore 21, con ingresso libero, e vedrà protagonista il concerto “Women Next Door”, guidato dalla cantante jazz Elisabetta Antonini.

Lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso alcune delle più celebri colonne sonore della storia del cinema e i grandi classici del jazz, ripercorrendo melodie che hanno segnato intere generazioni. Un repertorio che unisce swing, eleganza e interpretazioni di grande intensità, rendendo omaggio a brani entrati nell’immaginario collettivo.

«La rassegna continua a proporre appuntamenti di qualità, capaci di coinvolgere pubblici diversi e di valorizzare la Cittadella della Musica come luogo di incontro e cultura – dichiara la vicesindaca e assessora alla Cultura Stefania Tinti–. Invitiamo cittadini e visitatori a partecipare a questa nuova serata, che offrirà un percorso musicale ricco di suggestioni attraverso alcune delle pagine più belle del cinema e del jazz.»

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

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