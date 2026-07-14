Comunicato stampa

Altro appuntamento in vista con la quinta edizione di “E…state in Giardino”, la rassegna estiva ospitata al Giardino della Cittadella della Musica e promossa dall’Amministrazione comunale, grazie al lavoro dell’Assessorato alla Cultura, e della Vicesindaca e assessora Stefania Tinti, che continua a costruire un cartellone capace di valorizzare proposte artistiche di alto livello e di avvicinare il pubblico ai linguaggi della musica contemporanea.

Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 16 luglio alle ore 21, con ingresso libero, e vedrà protagonista Italian Stories, il concerto del Giulia Lorenzoni Quartet.

Lo spettacolo proporrà un viaggio nel jazz contemporaneo attraverso composizioni originali che intrecciano ricerca, creatività e dialogo musicale. Accanto ai brani dell’album Italian Stories, già presentato negli Stati Uniti e nel corso di un tour europeo, il quartetto offrirà al pubblico anche alcune composizioni inedite, presentate in anteprima, in un percorso musicale che unisce innovazione e sensibilità artistica.

«La rassegna continua ad offrire occasioni preziose per conoscere artisti e progetti musicali di grande valore – dichiara la Vicesindaca e Assessora alla Cultura Stefania Tinti –. Il concerto del Giulia Lorenzoni Quartet rappresenta un’opportunità per avvicinarsi al jazz contemporaneo attraverso un linguaggio originale e coinvolgente. È proprio questa varietà di proposte a rendere “E…state in Giardino” un appuntamento sempre più apprezzato, capace di soddisfare gusti diversi e di confermare la Cittadella della Musica come luogo di cultura, di aggregazione e di condivisione.»

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.