Comunicato stampa

Domenica 24 maggio si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell’Università Agraria di Oriolo Romano, che hanno registrato una significativa partecipazione da parte degli utenti.

A ottenere la vittoria è stata la Lista n.2 “Radici e Futuro”, guidata da Cucca Pantaleone, nuovo presidente dell’ente. Una squadra compatta e coesa che, attraverso una campagna elettorale improntata all’ascolto e al confronto con la cittadinanza, è riuscita a conquistare la fiducia degli elettori.

Il nuovo gruppo amministrativo ha annunciato l’intenzione di mettere al centro della propria azione il territorio, le esigenze degli utenti e la valorizzazione del patrimonio ambientale e agricolo locale, con progetti ambiziosi ma concreti e realizzabili.

Tra i punti principali del programma della Lista “Radici e Futuro” figurano:

il miglioramento dei servizi online per renderli più semplici e accessibili;

la manutenzione delle strade rurali, dei fontanili e delle aree degradate;

la tutela e valorizzazione dei boschi attraverso la certificazione forestale;

regolamenti più chiari ed equi per tutti gli utenti;

il recupero dei terreni incolti e lo sviluppo degli orti sociali;

la valorizzazione del Parco della Mola, del Mignone e del Pascolaro;

maggiore trasparenza amministrativa con atti pubblici e assemblee aperte;

iniziative di formazione e sostegno alle attività agricole e ambientali.

“Radici e Futuro” si presenta quindi come un progetto orientato al rinnovamento dell’Università Agraria, fondato su partecipazione, trasparenza e attenzione al bene comune, con l’obiettivo di costruire un ente più moderno, efficiente e vicino ai cittadini.