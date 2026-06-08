Comunicato stampa

L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Cerveteri rende noto che a partire da venerdì 19 giugno prenderà il via il ciclo di interventi di disinfestazione larvicida e adulticida contro la zanzara e zanzara tigre e di derattizzazione in tutto il territorio comunale, capoluogo e frazioni incluse. Inizieranno la mattina di venerdì 19 giugno, con il trattamento larvicida, un trattamento specifico nelle caditoie, tombini e ristagni d’acqua presenti nel territorio. Nella nottata tra il 19 e il 20 giugno poi, il primo trattamento anti-alare, programmato dalle ore 23:00 sino a notte fonda.

“Insieme al personale dell’Ufficio Ambiente e alla Rieco, abbiamo pianificato per tutta l’estate una serie di interventi di disinfestazione anti-larvale e anti-alare in tutto il territorio ed un ciclo di interventi di derattizzazione, anch’esso per tutto il territorio comunale”, ha dichiarato Alessandro Gnazi, Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri.

“Relativamente l’intervento anti-alare è doveroso fare una specifica particolare – ha aggiunto – come noto, il passaggio dei mezzi riguarda solamente aree pubbliche e solamente di riflesso interesserà le aree private. Pertanto invito tutti i cittadini, ad avere cura dei propri balconi, giardini ed aree di proprietà: la presenza di ristagni d’acqua o zone poco curate, potrebbero affievolire e non di poco l’effetto del trattamento eseguito”.

Gli interventi larvicida, avranno luogo nelle prime ore della mattina di venerdì 10 e 24 luglio, venerdì 7 e 28 agosto, venerdì 18 settembre e venerdì 16 ottobre. La disinfestazione anti-alare invece, si svolgerà nelle notti tra venerdì 19 e sabato 20 giugno, tra venerdì 10 e sabato 11 luglio, tra venerdì 24 e sabato 25 luglio, tra venerdì 7 e sabato 8 agosto e tra venerdì 28 e sabato 29 agosto. Gli interventi di derattizzazione invece, saranno eseguiti nelle mattinate di venerdì 10 luglio e venerdì 16 ottobre.

“Per gli interventi di disinfestazione larvicida e per la derattizzazione non occorrono particolari precauzioni da parte della cittadinanza – spiega Gnazi – consuete invece le accortezze da seguire per la disinfestazione adulticida. In questo caso, come sempre, si invita la cittadinanza a tenere chiuse porte e finestre al passaggio dei mezzi di disinfestazione, a non lasciare esposti indumenti o generi alimentari, ritirare in casa animali domestici ed evitare di sostare nelle aree interessate durante il trattamento. Si ricorda che saranno utilizzati solo prodotti regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute