Comunicato stampa

Design e fantasia: a Roma un laboratorio gratuito per piccoli creatori di libri Roma – un foglio bianco, un pizzico di immaginazione e la guida dei futuri designer della Capitale. Il prossimo 9 giugno 2026, alle ore 10:00, via Antonio Tempesta 110 diventerà il quartier generale della creatività per ragazzi e bambini tra i 9 e i 12 anni. L’iniziativa, nata dall’energia degli studenti di Design in Architettura dell’Università La Sapienza, punta ad offrire un’esperienza formativa e ludica completamente gratuita. L’obiettivo è ambizioso quanto divertente: insegnare ai giovanissimi a “lavorare di fantasia” per realizzare il proprio libricino personalizzato, il compagno d’avventura ideale per scacciare la noia durante le lunghe vacanze estive. In un’epoca dominata dagli schermi, il progetto riporta al centro la manualità e la narrazione personale, permettendo ai partecipanti di sperimentare con materiali e idee sotto la supervisione di studenti esperti in progettazione e design. L’appuntamento è fissato nel cuore del quartiere, ma i posti sono limitati. Per assicurarsi un banco in questa officina creativa e ricevere ulteriori informazioni, è necessario prenotare contattando il numero 392 326 3437.