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Civitavecchia: avviato il percorso di rigenerazione dell’ex deposito munizioni R104

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Civitavecchia

Riceviamo e pubblichiamo

Il 14 maggio una giornata dedicata al Piano Città degli immobili pubblici per condividere gli esiti del laboratorio internazionale di architettura promosso da Yacademy che porterà alla restituzione dell’area alla cittadinanza.
Il 14 maggio a Civitavecchia verrà avviato il percorso di riapertura dell’ex deposito munizioni R104, nell’ambito di una giornata dedicata al Piano Città degli immobili pubblici. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto e di condivisione sul progetto di riqualificazione dell’area, orientato a una progressiva restituzione alla collettività attraverso interventi di carattere naturalistico-ambientale e azioni di sperimentazione urbana. L’evento si terrà alle 15:00 presso la Cittadella della Musica, immobile dello Stato trasferito al Comune di Civitavecchia nel 2021 nell’ambito del federalismo culturale.
In questa occasione saranno presentati gli esiti del laboratorio promosso da Yacademy, l’istituto internazionale di alta formazione in architettura e design di Bologna, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Il progetto, sviluppato dagli studenti sotto la guida dello studio di architettura David Chipperfield Partner Milano, è finalizzato alla rigenerazione dell’area dell’ex deposito in chiave naturalistico-ambientale e culturale anche attraverso la realizzazione di installazioni artistiche da collocare nel sito in una prospettiva di riapertura graduale.
La giornata si inserisce nel quadro delle attività del Tavolo Tecnico di Coordinamento del Piano Città e vedrà il coinvolgimento di diversi stakeholder istituzionali e tecnici. Tra questi, la sezione Lazio dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, con cui l’Agenzia del Demanio ha sottoscritto nel dicembre 2025 una convenzione a livello regionale, che contribuirà con un approfondimento sull’urbanistica tattica.
Il programma dell’evento prevede interventi del Comune di Civitavecchia e della Direzione Regionale Lazio dell’Agenzia del Demanio. A seguire, la presentazione del progetto a cura degli studenti di Yacademy, una lecture dell’architetto Giuseppe Grant dello studio Orizzontale Architettura e un contributo tecnico dell’Istituto Nazionale di Urbanistica. In chiusura si terrà la cerimonia di consegna degli attestati ai partecipanti al laboratorio e la visita alla mostra.
L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rigenerazione e valorizzazione del patrimonio pubblico promosso dal Piano Città degli immobili pubblici di Civitavecchia, attraverso l’adozione di approcci innovativi basati sulla sperimentazione progettuale e sulla progressiva attivazione degli spazi urbani.
«L’ex deposito R104 torna a parlare alla città — dichiara il Sindaco Marco Piendibene. — Grazie al Piano Città e alla collaborazione con l’Agenzia del Demanio restituiamo ai cittadini un luogo a lungo sottratto, scegliendo una rigenerazione che mette al centro spazio pubblico, ambiente e cultura.»
«Il progetto — sottolinea l’Assessore all’Urbanistica Enzo D’Antò — adotta un approccio di urbanistica tattica che ci permette di lavorare per fasi successive, con interventi leggeri e reversibili: un metodo che intendiamo estendere ad altri comparti del patrimonio pubblico cittadino.»
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